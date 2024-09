Incendiu violent la un depozit de mobilă în Timiș: ”Erau flăcările cât blocul”

S-a dat alarma sâmbătă noapte în comuna Dumbrăvița, de lângă Timișoara, după ce un depozit cu materiale pentru mobilă a luat foc.

Flăcări uriașe amenințau casele din jur. Cuprinși de panică, localnicii au cerut ajutor. Pompierii au reușit să stingă vâlvătaia înainte să se întâmple o tragedie.

Pompierii au intervenit de urgență cu 10 autospeciale

Incendiul a izbucnit puțin după miezul nopții, când oamenii au fost treziți de zgomote puternice. Alarmați, au sunat imediat la 112.

Unul dintre localnici a declarat pentru : ”Noi am sunat, a pocnit, a bubuit. M-am uitat aici, am văzut că ardea deja depozitul din vecini. Am sunat la 112, în câteva minute a luat foc. Flăcările erau cât blocul. Chiar am crezut că ia foc și locuința noastră”.

Pompierii au intervenit de urgență cu 10 autospeciale. Dar pentru că flăcările se reaprindeau, în ciuda ploii de afară, și incendiul risca să se extindă, misiunea a fost dificilă.

Trei mașini au fost afectate de căldură puternică emanata de . Una, se afla în curte, iar alte două au fost parcate la câțiva metri distanță, pe marginea drumului.