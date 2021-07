Momente halucinante într-o parcare din Vâlcea. Un bărbat și-a distrus mașina cu toporul, supărat că nu mai funcționa (VIDEO)

Mânat de furie, un bărbat din Vâlcea a distrus un autoturism cu un topor. Bărbatul a fost filmat de un trecător, iar imaginile au ajuns virale în spațiul online.

Poliția s-a autosesizat și din primele cercetări se pare că cel care a distrus mașina este chiar fiul proprietarului autoturismului. Până la momentul actual nu s-a depus nicio plângere penală.

Scena a fost surprinsa de alți tineri care au filmat întregul moment. Pe filmare se vede cum bărbatul din imagini lovește cu furie capota, aripile laterale, plafonul, geamurile si farurile unui autoturism.

Un bărbat din Vâlcea a distrus o mașină cu toporul

La un moment dat, se apropie de el un alt bărbat cu care sta de vorba câteva secunde, apoi pleacă. Bărbatul însă nu se simte intimidat si continua sa lovească autoturismul cu toporul.

In urma apariției filmulețului in spațiul public, politia s-a autosesizat iar din primele cercetări reiese ca bărbatul de 34 de ani este fiul proprietarului mașinii. Se pare ca manifestările de furie ale acestuia sunt vin in urma unei căderi nervoase cauzate de pierderea fratelui.

Conform apropiaților, mașina din imagini reprezenta o amintire comună în care atât el cat si tatăl lui au investit mulţi bani, însă mașina tot nu funcționa. Astfel ca sub impulsul furiei acesta a decis sa o distrugă. Pe numele bărbatului nu s-a depus însă nicio plângere penala.