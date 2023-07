Număr record de candidați pentru admiterea la UMF „Carol Davila” din București: „M-am pregătit foarte mult și vreau să fiu medic în România”

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a înregistrat anul acesta un nou record în ceea ce privește numărul de candidați înscriși la concursul de admitere, potrivit Gândul.ro.

Admiterea UMF „Carol Davila”: cu peste 300 de candidați mai mulți ca în 2022

Tinerii absolvenți au susținut, ieri, 23 iulie, examenul de admitere la Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Mulți dintre ei au ieșit bucuroși din sala de concurs.

Pentru ocuparea celor 1.625 de locuri scoase la concurs anul acesta la UMF „Carol Davila” , dintre care 1.245 – finanțate de la bugetul de stat, iar 380 – cu taxă, s-au înscris 3.844 de candidați, în creștere cu 347, comparativ cu ediția din 2022.

Admisă la medicină în Franța, vrea să rămână în România: „Vreau să fac o schimbare aici”

Adriana Maria s-a pregătit trei ani pentru admiterea la medicină și a obținut 97 de puncte la examen. Deși este olimpică și a fost admisă la o facultate de medicină din Franța, aceasta vrea să rămână în România.

„Am dat la medicină generală și am luat 97 de puncte. M-am pregătit foarte mult, multă muncă. Sunt și olimpică, iar eu eram admisă și în Franța, la medicină. Am tot dat examene la biologie, la olimpiada națională. M-am pregătit ani de zile. A fost multă muncă și mi-am sacrificat liceul, dar am reușit. Este greu de zis ce voi alege, dar cred că optez pentru București pentru că este țara mea și vreau să fac o schimbare aici. Vreau să evoluez alături de familie, de prieteni și cred că este un centru universitar foarte bun și este o alegere extraordinară să vin aici. Aș vrea să ajung chirurg pentru că este o muncă minuțioasă, trebuie să fii foarte competitiv și cred că am abilitățile necesare și sunt dispusă să muncesc foarte mult”, a spus viitoarea studentă la medicină.

Concurență mare pentru locurile la buget

Conform rectorului Viorel Jinga, pentru locurile la buget, concurența este de 3,5 candidați pe loc la medicină generală și de 3,7 candidați pe loc la stomatologie.

Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultății de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București, a spus că admiterea la medicină este un examen greu și că este bucuros că sunt mulți tineri care învață foarte bine.

„Sunt extrem de încântat și mulțumit pentru faptul că există copii care învață și care vin la un examen de admitere dificil care are anumite cerințe și iată că acești copii aleg un drum greu. Eu cred că ei sunt conștienți că urmează 6 ani de învățământ universitar, după care 5-6 ani de rezidențiat și că urmează un învățământ care nu se termină niciodată pe parcursul unei lungi cariere.