Un apartament din centrul Brașovului, deținut de municipalitate, a fost vândut cu 723 de lei

Un apartament cu două camere a fost vândut de RIAL SA, compania care administrează fondul locuințelor municipalității, pentru 723 de lei.

Apartamentul are două camere, o bucătărie și o baie, iar informația conform căreia acesta a fost vândut pentru suma infimă, a fost publicată de un consilier local. El susține că este vorba de o „faptă penală” și a cerut primarului demiterea conducerii RIAL, conform Digi24.

Municipalitatea a trebuit să plătească cheltuielile de judecată

Fostul chiriaș a cumpărat imobilul în urma unei sentințe judecătoresști din februarie, după o serie de solicitări depuse încă din anul 1996. Instanța a obligat compania RIAL să vândă imobilul pe baza unei grile de prețuri stabilite prin lege. În plus, municipalitatea a fost, de asemenea, obligată să plătească cheltuielile de judecată, care nu erau nici mai mult, nici mai puțin, de 5.000 de lei.

a susținut că vina aparține departamentului comercial și juridic de la RIAL, care ar fi trebuit să conteste decizia instanței.

„În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (…) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă”, a precizat Coliban.