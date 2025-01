Un preot, profesor de religie, ar fi promovat idei legionare. Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău s-a autosesizat

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul s-au în cazul unui preot, profesor de religie, care ar fi promovat idei și concepții , în cadrul unui curs. Acesta predă la Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu „, potrivit .

Ce spun autoritățile

În acest caz, mai multe comisii au fost organizate pentru analizarea situaţiei. În același timp, se desfășoară și anchete de către autorităţi, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ).

Inspectorul şcolar general al ISJ Buzău, Daniela Palcău, spune că a fost informată de instituția de învățământ telefonic și prin adresa oficială.

„Dumnealui, pentru că este angajatorul, a realizat un consiliu de administraţie online, a luat decizia unei comisii de cercetare disciplinară. ISJ are o comisie la nivel de instituţie, am anunţat Arhiepiscopia, având în vedere că este un cadru didactic care predă religia, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, care se şi autosesizase, bineînţeles că prima dată Ministerul Educaţiei. Suntem în cercetare, înţeleg de aseară, telefonic am fost anunţată de directorul instituţiei de învăţământ că profesorul deja a cerut un concediu fără plată, până la soluţionarea anchetei”, a declarat Daniela Palcău.

„Am înţeles că la anumite ore de religie dumnealui ar fi vorbit despre Mişcarea Legionară sau ar fi adus elogii Mişcării Legionare, nu ştiu exact”, a mai adăugat femeia.

După ce aceste informații au ajuns în mediul online, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău s-a autosesizat și a declarat că „efectuează cercetări cu privire la infracţiunea prevăzută de art.5 din OUG nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”.