Zece bărbați s-au „aventurat” în camera unui hotel din Cluj, iar acum s-a aflat că organizatorul „petrecerii” are SIDA

Zece bărbați au participat weekendul trecut la o orgie care a avut loc într-un hotel din Cluj. Acum, persoanele respective sunt căutate, după ce s-a aflat că organizatorul desfrâului ar avea SIDA, informează

Unul dintre participanți are SIDA

„Am aflat ulterior că este vorba despre o persoană care are SIDA. A avut loc o petrecere, unde a avut loc orgia sexuală, cu participarea a zece persoane.

Una din persoane este infectata cu HIV. Eu am anunțat deja o persoană despre cele aflate, dar pe celelalte nu le cunosc. Majoritatea persoanelor care au participat sunt din Cluj”, a relatat Sorin, care vrea ca toți cei care au participat să meargă la medic.„

Individul care are SIDA se numește Mircea… Am fost cu el la Cluj, de la Bacău la Cluj. Ne-am cazat la Hotel Belvedere de vineri până duminică… Aici s-au cumpărat droguri de către Mircea, o cantitate mare… Seara s-au adunat mai multe persoane, vreo 10 în camera 409 și s-a făcut sex… s-au consumat droguri…”, a mai spus Sorin.

„Lecția primită este foarte dură”

Grupul s-a despărțit în termeni amiabili, iar Sorin și Mircea au pornit spre casă, pe drumul spre Bacău. Pe drumul dintre Piatra Neamț și Bacău, procurorii DIICOT au oprit mașina condusă de Mircea și au găsit droguri, conform celor relatate de Sorin.

„Cei care au făcut flagrant au spus că acesta are SIDA. Mi-au spus: „Știi că are SIDA?”. Atunci am făcut plângere penală împotriva lui”, a mai relatat Sorin.

Potrivit lui Sorin, nimeni nu s-a protejat: „Eu am făcut ce am putut ca să anunț. De acum e treaba lor dacă se duc la medic sau nu. Dacă nu merg e treaba lor. Lecția primită este foarte dură”, a mai spus acesta, citat de