„360 de grade”, cu Alina Bădic: Acum ne alegem drumul. Fiecare dintre noi are o ecuație de rezolvat în raport cu trecutul karmic

Alina Bădic a vorbit în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, despre provocările ultimelor luni ale anului 2024. Astrologul a vorbit cu invitați săi, Ingrid Baciu și Lucrețiu Tudoroiu, despre necesitatea de a ne confrunta cu destinul personal și de a aborda problemele karmice acumulate, sugerând că acesta este un moment critic pentru evaluarea și ajustarea traiectoriei noastre spirituale și materiale.

„Este o perioadă în care ne alegem drumul. Se separă lucrurile, se separă oamenii și, într-un fel, trebuie să ne hotărâm de ce parte a baricadei ne găsim. Sugestii astrale nenumărate are această perioadă, ni se arată care sunt zonele care ne reprezintă cu adevărat. Ni se arată care sunt zonele care ne reprezintă cu adevărat, ni se dă ocazia să ne poziționăm, să ne exprimăm părerea cel puțin din punct de vedere energetic față de tot ceea ce se întâmplă. Este o perioadă care ne sesizează și zone de pericol și zone de provocare care vin poate chiar mai mult din zona întunecată, mesaje care curg așa din partea Universului și intersecții majore pe care le are fiecare dintre noi pentru că dincolo de ceea ce se întâmplă în lume, fiecare are un destin personal de care dă socoteală. Vorbim despre modul în care ne poziționăm energetic față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în această perioadă. Nu putem să spunem că nu ni se întâmplă lucruri și la nivel personal cu siguranță că toți avem ceva de reclamat. Este o perioadă care vine pentru fiecare dintre noi cu o ecuație. Fiecare are o ecuație de rezolvat în raport cu trecutul karmic, dar nu numai cu ceea ce se întâmplă în viața actuală, ci mai mult ca sigur cu acest Neptun pe acest grad așa de dur este vorba despre multiple existențe în care am tot încărcat această karmă”, a spus Alina Bădic.

În contextul acestei perioade dificile, Lucrețiu Tudoroiu ne îndeamnă să adoptăm o atitudine de compasiune și rugăciune nu doar pentru noi înșine, ci pentru întreaga comunitate, inclusiv pentru cei aflați în dificultate.

„Este o perioadă de alegeri. Acum oamenii aleg. E o perioadă în care foarte ușor unii dintre noi, cei care sunt mai cu voință slabă, poate cu credință mai slabă sau fără credință, aleg să facă. Unii aleg să blesteme, alții aleg să se roage la Dumnezeu ca blestemul să se transforme în binecuvântare. Astea sunt cele două atitudini fundamentale ale ființei umane. E o perioadă foarte clară de alegeri, acum este o perioadă în care lucrurile nu mai merg cu căldicel. Nu, acum lucrurile trebuie să fie foarte clare, ori cu unul, ori cu altul. E o perioadă foarte grea. Trebuie să ne rugăm nu numai pentru noi, ar trebui să ne rugăm totdeauna pentru toți și când mergem la biserică să nu punem doar o lumânare pentru noi, să punem o lumânare pentru toți și pentru cei căzuți că fiecare din are nevoie de ajutor. Acum e perioadă foarte grea, cei care sunt căzuți o perioadă și mai grea decât noi și au nevoie și de mai multă ajutor”, a explicat Lucrețiu Tudoroiu.