Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 23 – 29 martie: „Urmează o perioadă în care vin către noi tot felul de informații cheie”

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 23 – 29 martie 2025.

Alina Bădic, horoscop 23 – 29 martie 2025

„Puterea planetelor este de fapt outerea noastră! Modul în care folosim energia lor reprezintă modul în care urmează să se desfășoare viața noastră. Ce avem de făcut zilele acestea? Care este mesajul subtil pe care planetele îl transmit? Avem de a face cu un halou în această perioadă care se creează și prin care circulă tot felul d einformații. Ni se dă ocazia să înțelegem exact cum să ne poziționăm. Cine suntem defapt? Iată filosofia acestor zile! Vine ceva în mod explicit către noi? Este ceva ce ni se adrsează cu adevărat? Trebuie să eliminăm anumite lucruri din viața noastră? Să vedem ce anume pare să capete sens și ce anume nu mai are sens. Să vedem tabloul actual și să înțelegem mesajul spiritual.

Foarte multe lucruri deosebit de interesante se vor întâmpla săptămâna următoare. Este săptămâna de dinaintea Eclipsei parțiale de soare, de pe data de 29 martie. Știm că acum suntem între eclipse. Este o perioadă în care se creează un fel de halou și vin către noi tot felul de informații cheie, ni se sugerează tot felul de lucruri, ni se arată tot felul de situaii, se elimină anumite persoane din viața noastră, altele se repoziționează. Poate dispar anumite persoane.

Astăzi vom avea o abordare în care vom înțelege de fapt ce trebuie să facem cu adevărat și de ce ne simțim provocați când de fapt suntem pe linia noastră corectă de destin. Foarte importante în tot acest tablou astral sunt planetele mari. Planetele mari joacă un rol extraordinar. Ele ne arată cine suntem noi în această perioadă. Jupiter este într-o poziție cheie, ca și Saturn. Ele sunt două planete în poziție cheie. Și Uranus este într-o poiție cheie pentru că este conjunct cu Algor, dar nu neapărat atât de puternic”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Nativii Berbec sunt precum este acel joc de darts, în care trebuie să tragi cu acele săgeți și să nimerești cât mai aproape de centrul tablei. Ei sunt însă nu persoana care aruncă acele săgeți, sunt chiar tabla pe care se aruncă săgețile. Această conjuncție Lună-Soare-Venus-Mercur. Dacă vreți să ieșiți câștigători zilele următoare și dacă vreți să vis evorbească foarte clar și foarte explicit despre ce urmează să trăiți zilele următoare închipuiți-vă această tablă poziționată pe un perete și sunt diverși participanți care participă la acest concurs și aruncă cu săgețile de darts. Dumneavoastră nu prea puteți să participațui, sunteți această tablă pe care se poziționează săgețile. Ideea este să nu vă apărați, ci să fiți miza unui concurs.

Taur

Până la această eclipsă, taurii sunt venusieni. Să ne imaginăm acum pentru nativii taur următoarea sugestie, metaforic vorbind, un buchet de flori, dar artificial. Nu este natural, prin urmare nu are nevoie de apă. Ce se întâmplă? Această eclipsă nu este foarte confortabilă în semnul berbecului. Da, Soarele este în exaltare aici, dar luna nu este confortabilă în berbec și conjunctă, compustată de soare, și în preajma lui Saturn, și în preajma lui Venus. Ca atare, buchetul de flori de aceea am zis că este artificial și nu are nevoie de apă pentru că Luna nu se simte confortabil și taurii ca venusieni sunt foarte empatici cu zona aceasta lunară.

Gemeni

Mercur acum, înainte de eclipsă și în perioada eclipsei se găsește într-un semn cu care ssunteți foarte confortabil, se găsește în primul semn din zodiac. Vorbește din semnul berbecului despre o zonă în care ceva, orice obiect care se îndreaptă amenințător către alt obiect, către o persoană. Acest Mercur vorbește despre importanța dirijării corecte a vorbelor. Este ca și când ceva este foarte agresiv către o persoană și pur și simplu pornește către zona respectivă. Vorbele, mercur reprezintă vorbele, informațiile, ele trebuie să aibă miză, un scop, să nu fie foarte fâstâcite, alunecoase, să nu vindem iluzii, să nu spunem minciuni, să încercăm discuțiic are au o miză.

Rac

Închipuiți-vă un vulcan care poate să erupă în orice moment. Marte în semnul racului acum vorbește despre acest vulcan. El erupe, eeste vulcan, nu putem să îi contestăm natura. Ce putem face? Doar fotografii. Cam aceasta ar fi sugestia pentru nativii rac. Ceilelți sunt spectatori ai acestui proces princ are vulcanul acesta poate să erupă, poate să nu, poate să stârnească tot felul de conflicte, care pot fi rezol ate în liniște sau considerate ca și când nu ar exista dacă cei din jurul dumneavoastră se rezumă doar să facă fotografii.

Leu

Să ne imaginăm că poartă o haină, o mantie, o robă foarte grea, precum o blană de urs foarte lungă pe care leii o tot poartă acum. Este incomodă total, este imposibil de dat jos această haină pe care leii o poartă sau cei cu tipar de lei, cu multe planete în casa a cincea sau în semnul leului. Nu putem să o dăm jos, e imposibil să o dăm jos. În schimb ce putem să facem? De la ce vine această haină atât de grea? De la Jupiter care se găsește pe o casă spirituală, pe casa a 11-a, pe casa vărsătorului, de la saturn pe casa scorpionului și neptun pe casa scorpionului și nodul nord pe casa scorpionului, trei planete în casa scorpionului, o casă spirituală.

Fecioară

O peșteră uriașă destul de amenințătoare, dar care nu vă agresează propriu-zis. Peștera este ce? Este semnul opus, semnul peștilor, în care se găsește acum saturn, neptun și nodul-nord. Închipuiți-vă o peșteră în care puteți intra, ea pare foarte amenințătoare, dar propriu-zis nu este amenințătoare. Nativul fecioară poate să intre în această peșteră precum un cercetaș și poate să și iasă. Nu i se întâmplă nimic, cu o singură condiție, să nu luați din această peșteră nimic din ceea ce nu vă aparține. Înseamnă că nativii fecioară au o misiune foarte clară în această perioadă: vă puteți bucura de ce vreți dumneavoastră în perioada anterioară eclipsei de soare, mai puțin, pentru că eclipsa are pe casa scorpionului pentru dumneavoastră, doar de lucrurile care nu vă aparțin cu adevărat nu vă puteți bucura.

Balanță

Ne imaginăm un cântar. Nu neapărat o balanță, un cântar. În spatele cântarului este un vânzător. Acel cântar este defect, atunci rolul dumneavoastră anterior acestei eclipse de soare, pe data de 29 martie, este următorul: dacă aveți în casă un cântar defect și sunteți vânzătorul și lumea vine să cumpere, supliniți dumneavoastră dacă tot vedeți că vechile măsuri nu mai sunt valabile, apreciați dumneavoastră cine merită, cine nu merită. Pentru că acest cântar nu mai cântărește corect. S-ar putea să vină o persoană să cumpere ceva și observați clar că nu este măsura potrivită. Oferiți dumneavoastră, poate că pentru cineva acest cântar cântărește mai mult.

Scorpion

Pentru nativii scorpion să vedem următoarea sugestie: imaginați-vă un animal fioros, un leu sau un tigru care își păzește puii. Nu trebuie nici măcar să treci prin zona ei pentru că vei fi atacat și există un marcaj al acestei zone. De ce spun asta pentru nativii Scorpion? Pluto este foarte agresiv pentru zodia dumneavoastră, este în semnul vărsătorului, care vă agresează puțin iar uranus este în semn opus și conjunct cu algor.

Săgetător

Să ne imaginăm o ploaie cu săgeți și dumneavoastră, ca nativi săgetător, vă ascundeți sub o umbrelă, dar este o umbrelă magică, nu este o umbrelă propriu-zisă. Această umbrelă magică, fiind magică face o magie. Săgețile sunt destul de agresive în această perioadă pentru dumneavoastră pentru că această eclipsă are loc pe un semn destul de agresiv și chiar dacă este un semn prieten, berbecul, acolo unde are loc eclipsa pentru dumneavoastră, dar tot agresiv este. Avem și acest pluto pe casa a treia care și el este destul de agresiv pe casa gemenilor, deci eclipsa aduce ceva agresiune, dar dacă aveți această umbrelă magică, săgețile acestea se transformă în bomboane de ciocolată.

Capricorn

Sugestia acestei eclipse este o oglindă întoarsă invers. Nimic mai greu pentru nativul capricorn decât să nu se vadă. Dar nu din punctul de vedere al narcisismului. Nativul capricorn nu s epoate vedea în această oglindă, doar aude niște vorbe car evin din partea celor care se uită în oglindă, oglinda este întoarsă invers, repet. Nu vă vedeți, auziți ce spun ceilalți, cum comentează ce văd ei în această oglindă. Saturn și Neptun și Nodul Nord pentru dumneavoastră acums e află pe casa a treia, a relaționărilor. Este foarte restrictiv acest Saturn pe casa a treia.

Vărsător

Povstea eclipsei este următoarea pentru dumneavoastră: mulți copii care se joacă cu bule de săpun și sunt foarte fascinați de acest joc, dar tot felul de persoane, pentru că dumneavoastră sunteți iubitori de oameni, vin către nativul vărsător, care este ca un copil în această perioadă cu pluto în semn și cu toată această aglomerare planetară pe casa a treia și sunt mai multe tipuri de persoane: unele care trec prin aceste bule de săpun și vă strică jocul. Altele care se joacă alături de dumneavoastră, le admiră, altele care fac și ei balonașe de săpun.

Pești

Avem și aici un proiect care are legătură cu zona voinței. Proiectul s-ar chema: Tu vrei ce vreau eu? Să ne imaginăm o fântână, care nu are apă, este o fântână goală și dumneavoastră credeți că cei din jurul dumneavoastră aruncă apă în fântână pur și simplu ea se va umple și nici nu mai contează ce credeți, îi rugați pe cei din jur să arunce apă în această fântână. Evident că apa este absorbită de pământ și oamenii par a munci în zadar.