Horoscop 360 de grade cu Alina Bădic, săptămâna 25 – 31 iulie 2021: Nativii Rac sunt încurajați să facă investiții. Se activează prietenii cu oameni care îi pot ajuta din punct de vedere profesional

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 25 – 31 august 2021. Invitatul Alinei Bădic a fost Cristina Hlusak.

Horoscop 360 de grade cu Alina Bădic. Ce ne rezervă astrele în săptămâna 25 – 31 iulie 2021

“O lună plină care invită la rugăciune. Tot ceea ce avem de împărțit cu Universul se descarcă atunci când configurațiile astrale ne solicită mai mult energetic o lună plină cu luminăriile pe axa Leu, Vărsător, într-un context în care deja marele senior al Karmei se află în acest semn simbol al umanitarismului si al generozitătii, al înțelegerii depline a problemelor celorlalți, iar Soarele proaspăt intrat în semnul Leului dezvoltă confruntarea cu egoul nostru la nivel „chirurgical”.

Există un potențial de a fi puși în fața unor umilințe de factură divină la bază, care ne vor trezi la realitate și ne vor arăta adevarul dincolo de aparențe. Fiți gata să identificați acele ‘fata morgana” amagitoare și reveniți la ceea ce este cu adevărat autentic în ceea ce vă privește. O zi care identifică prin conjuncția Lună-Saturn persoana autoritate din viața noastră, elementul care dorește să ne domine dar și nivelul la care noi îi permitem să facă acest lucru.

Ramâne activ încă ajutorul divin prin trigonul Soarelui cu Neptun, dar și agresiunile acestuia cu Pluton și Saturn…se cere o evaluare…”, a susținut Alina Bădic, în debutul emisiunii ”360 de grade”.

Berbec

Această lună plină, destul de importantă pentru că ea are loc pe axa 5-11, o axă responsabilă cu iubirea, o axă responsabilă cu umanitarismul totodată, care vine ca o completare la faptul că această conjuncție de astăzi Lună-Saturn se regăsește în semnul Vărsătorului. Vorbim despre poziția Soarelui proaspăt intrat în semnul Leului. Știm că este un semn extrem de egotic, este practic un conflict între umanitarism-ego, între iubirea de cuplu, de parteneri, iubirea față de oamenii apropiați și ideea de a face lururi legate de generozitate, ideea de a face ceva pentru cei din jur detașat și necondiționat.

Taur

Cu adevărat este importantă proaspăta intrare a lui Venus în semnul Fecioarei, un semn mercurian, în care Venus nu se simte atât de confortabilă, ca guvernatoare a nativilor Taur. Ei trebuie să se gândească pentru că s-ar putea ca în perioada imediat următoare atenția lor să fie canalizată mai puțin pe partener și mai mult pe mercantilism, Venus nu este foarte confortabilă în Fecioară, Fecioara vorbește despre negoț, negustorie, tot felul de contracte, negocieri și așa mai departe, discuții, achiziții, promisiuni verbale sau în scris, lucruri pe care le negociem sau chiar acte pe care le semnăm.

Gemeni

Rămân în continuare gazdele nodului nord. Mercur, ca guvernator al lor este într-o poziție interesantă pentru ei, o poziție a deciziilor financiare, pe casa a doua în semnul Racului, un Mercur care primește un aspect foarte frumos de trigon de la Neptun în semnul Peștilor. Deci pe semnul Peștilor. Pentru Gemeni este o ipostază interesantă de a face o investiție sau de a rezolva o problemă financiară pe care o au de ceva vreme sau oarecum se completează cu o necesitate sufletească de a lor. Este ceva cu care ei se confruntă. Fie își doresc foarte mult să își achiziționeze ceva, fie și-ar dori să se pună în valoare într-o maanieră inedită. Este vorba despre o potențare a ceva ce reprezintă o valorizare a lor.

Rac

Vorbeam despre această Lună Plină care evident pentru nativii Rac este deosebit de importantă și asta deoarece tot ceea ce ține de zona aceasta emoțională, de forța cu care Racii își exprimă emoțiile, empatia față de cei din jur, deci potențarea aceasta deosebită care are loc astăzi poate fi folosită pentru a-și exprima lucruri pe care chiar trebuie să le spună, să le comunice. Ei sunt direct vizați de forțele astrale, în sensul că trebuie să exprime exact ceea ce este plăcut entităților superioare. Sunt încurajați să facă investiții, să facă negocieri. Se activează prietenii cu oameni care îi pot ajuta din pucnt de vedere profesional, care au aceleași preocupări sau aceleași tipuri de profesii.

Leu

O lună plină chiar pe semnul Leului, ceea ce vine cu marcaje de identificare a noii personalități a leilor, o personalitate despre care am tot vorbit în ultima perioadă ca fiind mult mai conexă cu personalitatea fecioarei prin spirituld e sacrificiu la care leii au fost predispuși în ultima perioadă, care oarecum li s-a impus de către destin față de diverse persoane din familie sau din anturajul apropiat, de o manieră în care această situație a fost de nerefuzat. Iată cum personalitatea nativilor leu, noua lor personalitatea se cere reformulată din perspectiva noii personalități, nu a vechii personalități.

Fecioară

Acest fenomen de lună plină de astăzi are loc pe axa 6-12, este foarte important să înțeleagă ceva care are legătură directă cu sufletul lor. Fie destinul îi pune chiar în fața unor erori, a unor greșeli sau a unor lucruri pe care nu le-au stăpânit și le-au făcut așa cum a trebuit în trecut, fie este vorba despr eo provocare la locul de muncă care iarăși are o relevanță pentru sufletul lor importantă. Este interesant de observat cum nativii fecioară încep să se gândească dinc e înc e mai mult la modul în care pot remedia anumite greșeli ale trecutului.

Balanță

Este o poziție forță a acestei Luni Pline Ea are loc pe axa 5-11, tot un soi de exaltare emoțională și nativii Balanță își fac de o manieră unică ordine în plan personal. Sunt foarte interesați să afle care sunt prietenii adevărați, care sunt oamenii care au un potențial. Din totdeauna a fost acest interes al oamenilor de a ști, de a vedeea de a citi ce este în sufletul celorlalți, cum gândesc cei din jur despre ei pentru că întotdeauna a existat și elementul disimulării și mulți oameni pe care i-am crezut într-un fel au demonstrat a fi altcineva. Sunt anumite semne zodiacale care își doresc să știe cu cine stau de vorbă.



Scorpion

Sunt destul de frământați în această perioadă de ceea ce până la urmă trebuie să arate. Sunt foarte frământați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Nu întâmplător au o natură atât de mistică, atât de misterioasă . Nativii Scorpion nu întotdeauna reacționează puternic la această Lună Plină. Reacționează mai mult când este pe axa Taur-Scorpion. Acum pe un semn destuld e conflictual, pe semnul Leului, s-ar putea să existe un soi de interes pentru nativii Scorpion de a potența o latură care au importanță și relevanță pentru ei profesional.

Săgetător

Este foarte important pentru ei să stabilească care sunt ccoordonatele cu cei cu care interacționează zilnic. S-ar putea să fie persoane cu care au o interacțiune destul de frecventă și cu care bat palma pentru un anumit proiect, pentru o anumită afacere, pentru ceva ce reprezintă cu adevărat lucruri semnificative pentru ei. Sunt foarte interesați, acest Venus care a intrat pentru nativii Săgetător în Fecioară, dar pe casa a 10-a, pe casa carierei, vorbește despre avantaje profesionale care vor veni către ei într-o manieră foarte interesantă și productivă.



Capricorn

Acest fenomen de Lună plină are loc pe Axa 2-8, este vorba despre investiții semnificative, care pot fi făcute sub un impuls emoțional de mare forță, despre faptul că Capricornii experimentează acum o conflictualitate prin provocarea care vine din exterior. Avem acest Pluto care este opus cu Soarele, este opus cu Mercur și desigur el are un soi de irascibilitate pentru că multe persoane se pot pune împotriva lor fără nicio logică aparentă. Transformarea noastră poate să aducă în destinul nostru și elemente haotice.

Vărsător

Se văd în fața unor hotărâri pe care destinul deja le-a luat pentru ei și oarecum trebuie doar să se conformeze, nu sunt hotărâri rele. Dimpotrivă, sunt hotărâri de mare forță. Sunt puși pe linia lor de destin, cea corectă de către Univers și o vor îmbrățișa cu toată puterea lor. Este un an în care Vărsătorii se pun la punct cu toate, grație prezenței Saturniene în semnul lor, acolo unde am spus că Saturn este foarte confortabil.

Pești

Au avantajul de a găzdui marele benefic Jupiter și marele protector Neptun, care oricum sunt direct direcționați de către univers spre zone bune. Resimt agresiunea dată de acest Uranus, destul de irascibil acum, care agresează și fenomenul de Lună Plină. Majritatea oamenilor au avut un moment de irascibilitate pentru că această lună plină vine cu un grad de agresivitate.