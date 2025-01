Mașina ta știe mai multe informații personale despre tine decât crezi. Și le transmite mai departe

Producătorii de automobile pot colecta o mulțime de date despre oamenii care își conduc mașinile – și adesea vând aceste date unor terțe părți. Există șanse mari ca mașina ta să știe totul despre tine. Unde ai fost. Cât de repede conduci. Dacă ai fi putut fi puțin mai rapid când ai pus frână. Chiar și cum arăți, datorită camerelor îndreptate direct spre fața ta.

Acest tip de colectare de date se desfășoară de ani de zile

În unele cazuri, datele au fost vândute de producătorii de automobile unor terțe părți, cum ar fi companiile de asigurări, care au folosit datele despre obiceiurile de conducere pentru a crește ratele de asigurare pentru unii clienți, potrivit .

De asemenea, datele pot să fie folosite de forțele de ordine, cel mai recent exemplu proeminent fiind .

Oamenii legii care investighează incidentul i-au mulțumit companiei Tesla pentru că a transmis rapid datele despre suspectul care s-a sinucis în timp ce se afla în mașină.

„Trebuie să-i mulțumesc în mod special lui Elon Musk”, a declarat șeriful din Las Vegas, Kevin McMahill, într-o conferință de presă, menționând că CEO-ul Tesla a oferit autorităților „informații suplimentare”, inclusiv a trimis direct videoclipurile de la stațiile de încărcare Tesla pentru a ajuta eforturilor de a urmări șoferul.

Dar, în timp ce forțele de ordine laudă corporațiile pentru că au predat datele șoferilor, alții sunt îngrijorați de faptul că majoritatea informațiilor colectate ar putea încălca confidențialitatea oamenilor. Ei sunt îngrijorați de faptul că, fără limite, potențialele încălcări ale confidențialității se vor înrăutăți, producătorii de automobile fiind gata să facă bani din comoara de informații pe care le dețin acum.

Câte informații sunt prea multe informații

General Motors a vândut date în ultimii ani către companii de date terțe, care apoi au vândut informații despre obiceiurile de conducere ale șoferilor către companiile de asigurări.

Compania a oprit vânzările acestor date după ce o știre a New York Times despre această practică din aprilie a provocat reacții, spunând că a creat ceea ce a numit programul „Smart Driver” pentru a „promova un comportament de conducere mai sigur în beneficiul clienților”, dar feedbackul clienților a determinat întreruperea programului.

Această acțiune nu a împiedicat-o să fie dat în judecată în august de către procurorul general din Texas, compania vânzând deja date de la peste 14 milioane de vehicule, inclusiv 1,8 milioane de texani. Procesul este încă în curs.

Și nu înseamnă că practica vânzării de date a încetat, a spus analistul auto Sam Abuelsamid de la firma de comunicații Telemetry. El a spus că peste 90% dintre mașinile noi pot trimite informații înapoi producătorilor respectivi, singura notificare către șoferi fiind îngropată adânc în manualele vehiculelor sau fiind trecute cu litere foarte mici în contractele de vânzare.

„Tehnic, au avut permisiunea”, a spus Abuelssamid. „Este ceva de care oamenii ar trebui să fie conștienți, dar nu sunt.”

În SUA unele state și parlamentari federali au cerut mai multe controale și asupra colectării și vânzării de date. Experții în confidențialitate spun că este un domeniu de îngrijorare în creștere, deoarece atât de puțini proprietari de mașini își dau seama cât de multe informații sunt colectate despre ei.

Potențiale beneficii, dar cu control zero

„Există o mulțime de servicii utile care provin din conectarea mașinilor”, a spus David Choffnes, director executiv și membru fondator al Institutului de securitate cibernetică și confidențialitate de la Universitatea Northeastern. „Dar, în calitate de consumator, nu poți alege ce date vor fi trimise.”

El a spus că și atunci când proprietarii de mașini sunt conștienți că se colectează date, acum nu se gândesc la utilizarea tuturor informațiilor sau la valoarea financiară pe care o oferă producătorilor de automobile.

„Companiile de mașini nu colectează date doar pentru distracție”, a spus el. „Se va ajunge la utilizarea datelor pentru profit”.

Senatorul democrat din Massachusetts, Ed Markey, a scris o scrisoare producătorilor de automobile în urmă cu un an, întrebând despre colectarea datelor lor, iar companiile și-au apărat practicile.

Ei au descris colectarea de informații despre șoferii mașinilor lor drept o încercare de a îmbunătăți vehiculele și o parte a visului lor pentru o lume mai bună, mai degrabă decât să vorbească și despre beneficiul financiar pe care l-au obținut în urma eforturilor lor.

GM a spus că datele au fost folosite pentru a crea „viziunea noastră despre o lume cu zero accidente, zero emisii și zero trafic blocat. În centrul acestei viziuni este utilizarea conectivității vehiculelor pentru a aduce siguranță și confort clienților noștri.”

Dar, chiar dacă această companie declara cu mâna pe inimă cum colectarea datelor a fost făcută doar pentru clienții care „au acceptat acest lucru”, se știe acum că declarația a fost făcută înainte de dezvăluirile din New York Times.