Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, fericiți după 5 ani împreună

După o relație de 5 ani Ioana Ginghină se declară fericită și împlinită alături de Cristi Pitulice. Actrița își pune încrederea în partenerul ei, în ceea ce privește planurile de viitor, inclusiv acestuia. „Da (n.r. are încredere), să nu-ți imaginezi că vine la mine și îmi cere bani. Cumva sunt afacerile lui, investițiile lui. Acum că suntem la comun, că e căsătorit, e altă treabă. Și atunci nu vreau să mă bag, că el știe cel mai bine ce face cu banii pe care îi câștigă”, a declarat Ioana Ginghină pentru .

Casa de la munte și planurile de afaceri ale lui Cristi Pitulice

Unul dintre proiectele importante ale cuplului este construcția unei case la munte. Inițial, imobilul era destinat relaxării în weekend, însă Cristi a extins planurile, dorind ca investiția să devină și o sursă de venituri suplimentare prin închirierea unei părți din casă. „Deocamdată Cristi desenează foarte frumos. Desenează o căsuță pe care s-o facem pentru început, ca după aceea casa n-am vrea să fie doar a noastră, vrem să facem un mic loc de închiriat spațiu”, a explicat Ioana. În prezent, Cristi analizează posibilitatea achiziționării unor pentru a dezvolta proiectul. „Eu știu doar că vrea să se ocupe, știu că tot cumpără pământuri în zonă, dar cumva nu m-am implicat foarte mult că n-am fost așa pasionată”, a adăugat actrița.

Încredere și autonomie în relație

Ioana Ginghină și-a exprimat încrederea totală în partenerul ei, menționând că nu s-a implicat financiar în investițiile lui Cristi, întrucât banii investiți sunt ai lui și se simte confortabil cu faptul că el ia deciziile legate de afaceri. „Acum că suntem la comun, că e căsătorit, e altă treabă. Și atunci nu vreau să mă bag, că el știe cel mai bine ce face cu banii pe care el îi câștigă”, a subliniat Ioana. De asemenea, Ioana are propriile proiecte și afaceri, incluzând o școală de actorie și organizarea de evenimente pentru copii, ceea ce îi permite să-și canalizeze energia în domeniile în care se simte pasionată.

Despre fiica sa, Ruxandra, și cum simte presiunea vârstei de 17 ani

Actrița a vorbit și despre fiica ei, Ruxandra, care va împlini 17 ani în acest an. Ioana a subliniat cum trecerea rapidă a timpului este un subiect sensibil pentru amândouă, Ruxandra simțind presiunea de a deveni adult. „Eu am chestia asta, încă mă duc la ea în pat, încă mă duc și o pup de noapte bună. Cine e mamă o să vadă că nu contează vârsta, tot te duci înainte de culcare să-i zici ‘noapte bună’, s-o pupi, să-i spui că o iubești”, a povestit actrița. Ioana și Ruxandra au realizat împreună cât de repede trece timpul și cât de important este să apreciezi fiecare moment al prezentului: „A trecut uite-așa timpul! Nu îți dai seama cât de repede trece și mai ales partea asta de a VIII-a, a IX-a, finalul de gimnaziu și începutul liceului. ‘Doamne, mama când a trecut?’ Ți se face pielea de găină pentru că nu știm să apreciem așa fiecare prezent și cumva abia aștept să vină Crăciunul, abia aștept să vină vacanța și nu te bucuri și trec anii”, a încheiat Ioana.