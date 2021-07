Acuzații grave la adresa conducerii CFR: „Închiriază la alții locomotive și noi nu avem să dăm la tren, decât locomotive vechi, defecte, insuficiente”

Acuzații grave, lansate de președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, (FSTFR). Acesta a declarat vineri, la Antena 3, că CFR Călători deși are locomotive bune, le închiriază unor terți. Asta în contextul în care tot mai multe trenuri opreate de CFR acumulează întârzieri uriașe pe fondul defecțiunilor.

„Nu am înțeles, pentru că ne-a mințit și pe noi de atâtea ori. Ne spune că are surplus de mecanici de locomotive și nu are surplus de locomotive, pentru că închiriază la alții locomotive și noi nu avem să dăm la tren, decât locomotive vechi, defecte, insuficiente, asta poate să fie una din cauze”, a declarat liderul sindial.

„Realitatea e că sunt locomotive insuficiente și mecanici insuficienți și nu se face schimbul de generații, pe care noi l-am solicitat directorului general.

Asta ne întrebăm și noi. Cum de închiriază locomotive către operatorii privați și noi nu avem suficiente locomotive la trenuri. Că le închiriază pe cele mai bune iar cele vechi rămân defecte în parcuri și apar nemulțumiri. (…) Sunt cârpite. Va dați seama, e că și cum ai avea o mașină veche.

Putea să le asigure microbuz, alt mijloc de transport alternativ. Pentru că distanța oricum nu era mare, de la Fundulea la București, și putea să le trimit[ și apă și restul. Modul în care a procedat directorul lasă de dorit.

Guvernul României și domnul prim-ministru ar trebui să se gândească că CFR Călători nu are bugetul de venituri și cheltuieli pe 2021 aprobat, încă.” a mai declarat Rodrigo Maxim la Antena 3.