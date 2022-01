Alertă alimentară în magazine! Pui infestat cu Salmonella găsit în vitrinele unui mare lanț de aprovizionare

Un lanț de aprovizionare retrage de pe piață un sortiment de pulpe de pui, după ce s-a constatat că este infestat cu Salmonella.

”Va informam ca Metro Cash & Carry Romania a initiat retragerea de la comercializare si de la clienti a articolului mentionat mai jos.

Motivul rechemarii: prezenta Salmonella enteritidis

In cazul in care ati cumparat produsul mentionat mai sus, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati in magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 04.02.2022, urmand sa primiti contravaloarea acestuia.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident. ”, transmite ANSVSA.

Pulpele de pui cu spate au fost distribuite în 12 magazine Metro din ţară, conform Realitatea.net.