Contabilii protestatari au ieşit nemultumiţi de la discuţiile cu ministrul Finanţelor: Pierdere de timp. Domnul ministru a fost radical. Nu ni s-a permis să vorbim în prima oră de discuţie

Contabilii și antreprenorii sunt total nemulțumiți de discuțiile de la Ministerul Finanțelor. Ei luni în Piața Victoriei din Capitală, dar și alte orașe ale țării, față de „ şi ”. Reprezentanții lor au avut discuții la Guvern și la Ministerul Finanțelor. De la ultimele, Valentina Saygo, economist, contabil şi antreprenor, a plecat mai devreme. Aceasta s-a plâns că după o oră ea și colegii ei nici n-au apucat să ia cuvântul.

Cum au decurs discuțiile contabililor cu reprezentanții Ministerului Finanțelor

„Eu am ieşit mai devreme decât colegii mei, ei au rămas în continuare. Am promis că ţine protestul până la 13:30 – şi am ieşit şi am dat drumul oamenilor. E caniculă, nu-mi permiteam să-i ţin în soare atâta vreme. Îi aştept şi pe ceilalţi colegi. Oricum, nu eram ascultaţi, n-am fost lăsaţi să vorbim cât am fost eu în sală, într-o oră şi ceva, nu depăşisem subiectul 1. Domnul ministru a fost radical şi atunci am ieşit. N-avea rost. Decât să pierd timpul acolo am preferat să închidem protestul, să le dăm drumul oamenilor pentru că a fost foarte cald. M-am simţit responsabilă pentru sănătatea şi viaţa lor”, a declarat Valentina Saygo, potrivit

Saygo a precizat că la Ministerul Finanțelor s-au întâlnit cu ministrul Marcel Boloș (susținut de PNL), șeful ANAF și „foarte multe persoane din minister şi din ANAF, care nu ştim cine sunt, nu s-au prezentat”.

Aceasta a mai susținut că Boloș a tot insistat că e-TVA e util pentru că scoate la lumină evaziunea fiscală.

Contabilă: La Ministerul Finanţelor nici măcar nu ni s-a permis să vorbim

Întrebată ce măsuri vor lua în continuare, Valentina Saygo a spus că așteaptă finalizarea discuțiilor și vor lua o decizie la rece: „A fost total diferit faţă de ceea ce s-a întâmplat la Guvern. La Guvern am fost ascultaţi, la Guvern am fost înţeleşi. Revenim peste 2 zile cu nişte soluţii punctuale, tehnice, foarte tehnice, pe când la Ministerul Finanţelor nici măcar nu ni s-a permis să vorbim în prima oră de discuţie. Dar, totuşi, dacă ai mei colegi dacă au rămas, au avansat nişte discuţii. Aşteptăm să iasă şi restul colegilor şi să vedem care este concluzia. Vom gândi la rece, nu la cald”.