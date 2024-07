Ghinea: Sunt mândru că pe locul 2 ca bugetare din PNRR este Educația. Ciucă era preocupat să luăm vapoare militare și să nu cumva să ne atingem de pensiile speciale. Restul, zero contribuție a avut ministrul Ciucă la PNRR (VIDEO)

Cristian Ghinea, ministru al fondurilor europene în perioada în care a fost elaborat PNRR, s-a declarat „mândru” că pe locul 2 ca bugetare din planul de redresare este Educația, cu 3,6 miliarde de euro alocați. „Zero contribuție a avut ministrul Ciucă la PNRR, și acum, OK, se laudă cu faptul că alocă PNRR-ul pentru Educație”, a declarat Ghinea, vineri, pe B1 TV, la „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș.

Cristian Ghinea, pe B1 TV: Sunt mândru că pe locul 2 ca bugetare din PNRR este Educația

Cristian Ghinea a vorbit despre elaborarea PNRR și i-a ironizat pe Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă.

„Dacă este să fiu mândru de ceva din PNRR, deși sunt mândru de mai multe, sunt mândru de faptul că pe locul 2 ca bugetare din PNRR . Sunt 3,6 miliarde de euro. Pe primul loc sunt Transporturile, care consumă mulți bani, știți foarte bine, 7,6 miliarde, pe locul 2, 3,6 miliarde, Educația, deci când a fost vorba să avem noi un pix, noi, de la USR, să alocăm bani, nu așa pe gură, că e ușor să zici pe gură”, a declarat Cristian Ghinea.

„Apropo, în acel PNRR electoral lansat de Iohannis cu trei zile înainte de alegeri (…), puseseră, deci ca o promisiune, atât promiteau ei în campanie, 1 miliard de euro (pentru Educație, n.r.). Am venit noi, am preluat, era varză acel PDF jenant, și la finalul unui proces de opt luni de muncă și de negocieri intense Educația a avut în PNRR 3,6 miliarde. Asta înseamnă fapte, nu vorbe, nu promisiuni electorale, când a depins de noi”, a adăugat el.

„Și sunt mândru de asta și pentru că l-am văzut pe domnul Ciucă acum două zile zicând, am alocat 3,6 miliarde de euro pentru Educație din PNRR. Ce ai făcut, mă, tu? Domnul Ciucă era preocupat să ia bani din PNRR pentru vapoare militare. I-am spus că nu se poate, domne`, era ministru al Apărării și era preocupat să nu cumva să ne atingem de pensiile speciale. Restul, zero contribuție a avut ministrul Ciucă la PNRR, și acum, OK, se laudă cu faptul că alocă PNRR-ul pentru Educație”, a mai spus fostul ministru al fondurilor europene.