Marcel Ciolacu, la final de mandat: Mi-am respectat promisiunea de a crește puterea de cumpărare a românilor. Am redus inflația la jumătate / Cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat un bilanț al guvernării la final de mandat, miercuri, într-un briefing de presă, și susține că și-a respectat promisiunea de a crește puterea de cumpărare a românilor „pe două căi – creșterea veniturilor și reducerea inflației”.

Marcel Ciolacu, despre creșterea puterii de cumpărare

Premierul consideră că și-a respectat această promisiune.

„Prima promisiune a vizat creșterea puterii de cumpărare a românilor pe două căi – creșterea veniturilor și reducerea inflației – și mi-am respectat această promisiune. Împreună cu Banca Națională a României am redus inflația la jumătate, de la 10,3% în iunie 2023, la 5,1% în prezent. Am promis în acel moment că depășim 1.000 de euro la câștigul salarial mediu net. În prezent am ajuns la 1.059 de euro, +15% față de câștigul mediu net în iunie 2023. Dând la o parte, cum este corect, inflația din această perioadă, respectiv 7%, avem o creștere a puterii de cumpărare a câștigului salarial de 8%, cea mai mare din ultimii cinci ani”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ce a spus despre pensii

Liderul PSD a vorbit și despre nivelul pensiilor.

„Am promis că depășim 500 de euro la pensia medie. În prezent a ajuns la 562 de euro. În 2024, ca urmare a creșterii pensiilor cu 13,8% și a recalculării, am avut o creștere a puterii de cumpărare a pensionarilor cu pensii medii de 33-35%. Și în acest caz, este cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani”, a mai declarat Marcel Ciolacu.