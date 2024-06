Valentina Saygo, despre măsura e-TVA: Mediul de afaceri va finanța statul român, antreprenorii și contabilii vor face munca de control a Fiscului și cetățenii vor trebui să se supună (VIDEO)

Valentina Saygo, expert contabil, a comentat măsura e-TVA, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a reclamat că astfel „mediul de afaceri va finanța statul român, bugetul României, antreprenorii și contabilii vor face munca de control a Fiscului și cetățenii vor trebui să se supună”.

Valentina Saygo, pe B1 TV, despre măsura e-TVA

Întrebată despre măsura anunțată de Guvern, Valentina Saygo a explicat: „Măsura a fost prezentată pe rețelele de social media, fără să aibă parte de o dezbatere publică în transparență decizională. Ce conține acest e-TVA? De fapt și de drept, noi, contabilii, în numele contribuabililor, suntem obligați să facem munca de control a Fiscului, pentru că Fiscul nu are toate tranzacțiile care conțin TVA sau care sunt în sfera de TVA, dar are pretenția să ne emită ei un decont pe data de 20 a lunii, mutând termenele altor raportări pe data de 15 a lunii – și, vorba aceea, că în orice soft bagi date insuficiente, nu are cum să obțină informații și raportări reale”.

„ANAF nu are toate datele. ANAF nu va avea toate datele nici peste șase luni, dar se pregătesc cumva în sensul acesta, și anume vor să includă în e-Factură (…) toate facturile emise de comercianți către persoane fizice, în sensul că ANAF va știi ce cumpără, cu factură, orice persoană fizică. Vor schimba din nou casele de marcat. Contabilii, evident, și antreprenorii vor avea noi termene de raportare, 5, 15, 20, 25, și, din nou de la capăt, 5”, a adăugat expertul contabil.

Valetina Saygo: Scopul măsurii este rostogolirea TVA-ului de rambursat

„Mai mult de atât, și aici atrag atenția antreprenorilor și mediului de afaceri, consecința și scopul de fapt și de drept al acestei măsuri este rostogolirea TVA-ului de rambursat. Vor face cu TVA-ul de rambursat, care și așa nu se rambursează cu ușurință, vor face același lucru care se întâmplă la concediile medicale, ca firmele să își recupereze TVA-ul de rambursat după câțiva ani. În momentul de față, se rambursează TVA-ul, cel mai devreme, un an de zile. Adică mediul de afaceri va finanța statul român, bugetul României, antreprenorii și contabilii vor face munca de control a Fiscului și cetățenii vor trebui să se supună”, a continuat Valentina Saygo.