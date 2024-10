10 alimente cu „zero calorii”, recomandate persoanelor care vor să piardă din greutate

Oamenii care voiau să slăbească s-au confruntat o bună perioadă de timp cu nevoia de a se înfometa sau de a ține diete foarte stricte, în care de altfel, simțeau permanent senzația de foame. Însă, una dintre cele mai eficiente și ușoare metode de a pierde kilogramele nedorite este consumul de alimente cu un conținut scăzut sau chiar nul de calorii.

Nutriţioniştii au făcut un top 10 al celor mai bune alimente, care au puține calorii și ajută astfel la pierderea în greutate. Cantitatea mai mare în care pot fi mâncate, ajută totodată și la combaterea senzației permanente de foame. Mai mult decât atât, aceste alimente sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți care ajută organismul în diferite funcții, precum digestia, sănătatea imunitară și producția de energie, potrivit .

Ce sunt alimentele cu „zero calorii”

Termenul „zero calorii” este adesea folosit în mod eronat, singurele alimente cu zero calorii fiind produsele prelucrate, precum sucurile dietetice sau îndulcitorii artificiali. În realitate, „zero calorii” se referă la alimente foarte sărace în calorii, care pot contribui la pierderea în greutate şi, de asemenea, la reglarea apetitului.

Conform unui studiu publicat în 2020 în Nutrients, aceste alimente au un conținut ridicat de fibre și în apă, ceea ce înseamnă că durează mai mult să fie digerate și oferă senzația de saţietate o perioadă mai lungă de timp.

Ardeiul gras

Ardeiul gras este incredibil de sărac în calorii și poate fi adăugat în preparate pentru un plus de savoare și o senzație de sațietate mai îndelungată. 100 de grade au au doar 31 de calorii, cu un conținut ridicat de apă și vitamina C. Un singur ardei gras conține 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E, vitamina A etc.

Salsa

Salsa este un condiment aromat, care oferă mâncării un gust aparte, însă fără calorii suplimentare. Două linguri sunt echivalentul a doar șase calorii.

Este, de asemenea, recomandată de nutriţionişti ca o alternativă la sosurile cu un ridicat conţinut caloric, precum cele BBQ sau maioneze.

Oțet din cidru de mere

Oțetul de cidru de mere este mai mult decât un aliment la modă, fiind recomandat persoanelor care vor să scape de kilogramele în plus, pentru conţinutul caloric scăzut, de doar două calorii per lingură.

Baby carrots (morcovi mici)

Cu doar 35 de calorii la 100 de grame, baby carrots sunt o gustare pe cât de delicioasă, tot pe atât de sățioasă.

Castraveții murați

o gustare surprinzător de săracă în calorii, cu doar 14 calorii la 100 de grame, putând fi mâncați într-o cantitate suficient de mare încât să facă alte pofte să dispară.

Muștarul

Cu doar nouă calorii pe lingură, este o alternativă hipocalorică la condimentele mai grele precum maioneza și ketchup-ul.

Ciupercile

Pe lângă diversitatea de moduri în care pot fi preparate, ciupercile sunt, de asemenea, foarte sărace în calorii, cu doar 22 calorii per 100 de grame. În schimb, sunt bogate în antioxidanți, fibre, minerale și vitamine din complexul B.

Căpşunile

Căpșunile sunt adesea catalogate de dieteticieni drept „bomboanele naturii” şi reprezintă o opțiune delicioasă pentru a vă satisface pofta de dulce, conţinând doar 32 de calorii pe 100 de grame.

Nu doar gustul și aportul slab de calorii le fac un aliment bun de consumat pentru persoanele care își doresc să slăbească, ci și antioxidanții, precum vitamina C, sau nutrienții, precum fibrele și acidul folic. Studii recente au demonstrat că ajută inclusiv la sănătatea creierului.

Sfecla

Sfecla are doar 43 de calorii pe 100 de grame. Și, conform cercetărilor, este plină de nitrați sănătoși, cu rol în sănătatea cardiovasculară.

De asemenea, datorită betacianinei, substanța care îi dă culoarea intensă, sfecla este considerată antitumorală, stimulează funcția de detoxifiere a ficatului, ajută la buna funcționare a tranzitului intestinal şi contribuie la reglarea colesterolului, având şi efect antiinflamator.

Varza kale

Varza kale este adesea considerată un superaliment şi conține doar 42 calorii pe 100 de grame.