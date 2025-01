„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre „Ținutul Anei – ținutul misterelor”: „Sunt locuri care au caracter de portal, în care apar sau dispar lucruri”

În cadrul ediției speciale de sâmbătă a emisiunii „360 de grade” a fost prezentat filmul documentar „Ținutul Anei, ținutul misterelor”, scris și regizat de Leonardo Tonitza.

„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre „Ținutul Anei – ținutul misterelor”

Acesta este singurul documentar dedicat fenomenologiei din Munții Buzăului, singurul studiu de cercetare multidisciplinară din această zonă. Mai multe detalii despre această producție impresionantă au fost oferite de către profesorul Dan Farcaș, matematician și președinte al Asociației ASPAN, și de către Leonardo Tonița, regizor și realizatorul acestui documentar. Cei doi au fost invitații speciali ai Alinei Bădic în cadrul emisiunii “360 de grade”.

„Filmul documentar “Ținutul Anei – ținutul misterelor” este singurul proiect cinematografic dedicat fenomenologiei complexe din Munții Buzăului, producție care s-a desfășurat în paralel cu cercetările relizate în premieră în zona sacră de către o echipă multidisciplinară de savanți specializați în arheologie, etnologie lingvistică, neuroștiințe, fenomene inexplicabile și cercetări aerospațiale. Filmările și cercetările au fost demarate în urmă cu cinci ani, reușindu-se în această perioadă descoperirea și interpretarea multor simboluri, înscrieri realizate în piatră, găsirea unor chilii săpate în stâncă ale căror intrări au fost colmatate de trecerea timpului, precum și surprinderea în premieră de manifestări ale unor fenomene caracteristice Munților Buzăului, povestite de către localnici și intrate în legendele zonei, lumini inexplicabile care se deplasează nvoluntar, atât pe cer, cât și pe sol, obiecte zburătoare neidentificate ce apar în zonele cu situri arheologice, siluete aparent umane desprinse din alt timp”, a precizat Alina Bădic la începutul emisiunii.

Regizorul Leonardo Tonitza a explicat cum au fost cooptați speciliști din toate domeniile pentru realizarea acestui documentar.

“Toată povestea acestui documentar, cred că ar trebui realizat un documentar despre cum s-a făcut acest documentar. Am pornit de la încercarea de a strânge, cel puțin de a fotografia și filma, toate petrogrifele existente în Munții Buzăului, fiind cea mai mare concentrare e petrogrife din Europa de Est, dacă nu din toată Europa, munții Buzăului având și cea mai mare concentrare de așezări rupestre din Europa de Est. Cu timpul, tot proeictul acesta a reușit să capete finanțare, a reușit să se contureze și să aducă din ce în ce mai mulți oameni binevoitori și care mergeau în aceeași direcție de gândire cu noi. Așa am reușit să îl aducem alături de noi și pe domnul Gheorghe Lazarovici care este o somitate în materie de arheologie, apoi domnul profesor Dan Farcaș, în momentul în care ne-am întâlnit cu fenomene inexplicabile, pe care pur și simplu le surprindeam și sincer să vă spun este destul de greu și cu puține cuvinte dedicate în a descrie un astfel de fenomen. Ce ai văzut? O luminiță puternică care a trecut din dreapta în stânga! Cam la atât se pot deduce și se pot rezuma toate cuvintele și atunci am avut nevoie de mai mulți specialiști”.

La rândul său, profesorul Dan Farcaș a precizat că în zona Munților Buzăului au putut fi observate mai multe fenomene care indică o zonă portal:

“Ceea ce ne pasionează pe noi este inexplicabilul. Dincolo de ce am învățat la școală, când practic toate puteau fi explicate, la chimie, la fizică, la biologie…În viața de toate zilele am constatat că sunt foarte multe lucruri în jurul nostru care se petrec și nu le putem explica…Aici în Munții Buzăului există o situație specială. Așa cum există și în alte câteva puncte de pe glob. Se pare că geologia locului, probabil niște energii pe care nu le înțelegem facilitează apariția unor fenomene care sunt mai rare în altă parte. Dacă acolo s-au strâns o mulțime de schimnici, pe vremuri, probabil încă de pe vremea dacilor, înseamnă că au simțit că locul acela are un ceva în plus față de alte zone unde puteau să își facă peștera și să stea acolo. Am fost împreună pentru filmările acestea și am văzut niște locuri care, acum speculez, și îmi cer scuze de la cei care nu cred, niște locuri care au caracter de portal. Locuri în care apar lucruri și în care dispar lucruri. Sigur, nu am fost martot la așa ceva, dar din poveștile localnicilor rezultă că sunt astfel de fenomene. Pot să apară lumini, pot să dispară, pot trece într-o altă dimensiune. S-ar putea ca mulți să râdă, s-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie așa, deocamdaă nu avem instrumentele, dar misterul există”.