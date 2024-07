A luat 9,98 la Bacalaureat, dar a depus contestație. Ce notă a primit după recorectare

O tânără din Câmpina a absolvit cu brio Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, iar la Bacalaureat 9,98. Cu toate acestea, nu a fost mulțumită de nota primită și a depus contestație.

Ce notă a primit după recorectare, la Bacalaureat

Astfel, în urma recorectării, eleva a obținut media 10.

”Notele obținute la bacalaureat au fost o mare surpriză pentru mine, mai ales că astăzi este și ziua mea de naștere și acesta a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit. Știam cât de mult m-am pregătit, dar mereu mi-a plăcut să fiu precaută și doar am sperat la un rezultat atât de bun. Nu consider că notele reflectă neapărat capacitatea unui elev, dar cu siguranță demonstrează ambiția și efortul depus de acesta. Eu m-am pregătit pe tot parcursul anului și cred că asta a contribuit foarte mult la reușita mea. Trebuie totuși să menționez că un elev de clasa a 12-a poate să învețe, să se implice în activități extrașcolare și să se distreze în același timp, asta dacă știe cum să alterneze între ele. Eu am avut și marele noroc de a fi susținută foarte mult de familia mea, dar și de profesorii de la școală care mereu m-au ajutat și cărora trebuie să le mulțumesc. Am decis să urmez o facultate în străinătate, pentru că de-a lungul anilor am descoperit anumite hibe în sistemul românesc care m-au dezamăgit și care m-au făcut să înțeleg că, din punct de vedere academic, aici nu voi putea ajunge la nivelul la care aspir. Am fost deja acceptată la Universitatea Paris Cité unde voi studia Dreptul. Mi-ar plăcea să mă întorc în România, însă nu știu momentan ce îmi va rezervă viitorul”, a declarat ea, pentru .

Cea mai mare rată de promovare la Bacalaureat din ultimii 15 ani

Amintim că, Bacalaureatul a fost promovat de de tineri din ultimii 15 ani. 76,4% dintre cei care au susținut examenul au luat note peste 6.

Cu toate acestea, sunt și cele mai puține note de 10 din ultimii 11 ani. 100.000 de candidați vor primi diplomele de Bacalaureat.

Mai mult, Ligia Deca, ministrul Educației, a anunțat personal rezultatele care sunt puțin mai bune decât cele de anul trecut, dar apropiate de cele din simularea din primăvară.