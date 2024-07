Eleva care a luat 10 la Bacalaureat, de la Colegiul „Gheorghe Șincai” din Cluj va studia în Franța. „Cea pe care am ales-o se numește Sciences Po Paris”

Louise Vișan, eleva care a de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, din Cluj-Napoca, va studia în străinătate, după ce a fost admisă la mai multe facultăți din Franța.

Eleva de 10 pleacă în Paris

„Nu pot spune că m-am pregătit atât de mult. Am fost mereu atentă la ore și am participat și nu simt că m-am pregătit atât de mult având în vedere că am avut admiterile la facultate. Am avut emoții înainte de examenul de la examenul de la română cu încadrarea în timp pentru că știam că am foarte multe de zis și știam că nu-mi ajunge timpul.

Am intrat în Franța la mai multe facultăți, iar cea pe care am ales-o se numește Sciences Po Paris care este cunoscută pentru domeniul de științe politice dar ca materii principale fac științe politice, drept și economie, iar din al doilea an aleg specializarea mea. În 25 august o să încep facultatea”, a declarant eleva, conform

Familia elevei și prietenii săi s-au bucurat pentru performanțele ei și pentru faptul că va studia în Paris.

„Rezultatele le-am văzut pe tren și toți au fost fericiți. Părinții nu pun preț pe note, s-au bucurat foarte mult pentru mine. Bunicii au fost cei mai fericiți, iar prietenii s-au bucurat pentru mine”, a adăugat Louise Vișan.

Județul Cluj, cea mai mare rată de promovare

Județul Cluj se află pe primul loc la nivel național cu o

În această sesiune de Bacalureat au promovat 3.888 de candidați, din totalul de 4.560 care au susținut examenul.