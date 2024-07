A murit actorul Constantin Cojocaru, la vârsta de 78 de ani

Marele actor Constantin Cojocaru a murit, sîmbătă, la vârsta de 78 de ani. ”Teatrul Odeon anunţă cu mare durere că astăzi, 13 aprilie 224, ne-a părăsit unul dintre cei mai îndrăgiţi actori – Constantin Cojocaru”, anunţă, sâmbătă, oficialii Teatrului Odeon.

A murit actorul Constantin Cojocaru

Actorul s-a născut la 6 mai 1945, în ziua de Paşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, în 1966 a fost angajat la Teatrul Tineretului Piatra Neamt, iar din 1975 la Teatrul Odeon.

”Dacă aş fi un fenomen al naturii, aş fi… ploaia de vară liniştită, cu fulgere şi trăznete care nu te mai înfricoşează, dar au ceva estetic impecabil. Dacă aş fi o stare… starea de drag. Dacă aş fi un verb… aş fi verbul a iubi”, declara, în urmă cu trei ani, actorul.

”Iubire a fost şi suntem recunoscători pentru tot”, au transmis oficialii Teatrului Odeon.

Constantin Cojocaru a colaborat cu mai multe teatre din Bucureşti şi din ţară.

La Teatrul Odeon a lucrat cu regizori importanţi: Dinu Cernescu, Alexa Visarion, Alexander Hausvater, Alexandru Dabija, Dragoş Galgoţiu, Mihai Măniuţiu, Radu Afrim. Dintre ultimele sale roluri le amintim pe cele din „Gaiţele” de Al. Kiriţescu, „joi.megaJoy” de Katalin Thuroczy şi „Jurnalul lui Robinson Crusoe” după Gellu Naum.

”Cu durere în suflet anunţăm trecerea în nefiinţă a actorului Constantin Cojocaru, unul dintre cei mai importanţi artişti din istoria Teatrului Tineretului! Drum lin printre stele”, au transmis şi reprezentanţii Teatrului Tineretului Piatra Neamţ.

“În 2002 când l’am vazut prima dată pe scenă mi’am zis

‘de ce nu am auzit până acum de actorul ăsta?’ .

În timp , lucrând cu el , mi’am dat seama că era atipic pentru teatrul care se făcea la noi .

A construit identități irepetabile în spectacolele pe care le’am lucrat cu el . Cu Țâcă.

Toți actorii francezi s’au atașat de el în cele doua luni cât am repetat la Luxemburg ( Mansarda la Paris cu vedere spre moarte) . Lumea l’a adorat la Avignon în rolul lui Cioran bolnav de alzheimer . Spectatorii îl așteptau la ieșire zilnic să vorbească cu el . La Odeon în Joi.megaJoy nu’ți dezlipeai ochii de pe el . Doamne, cât m’a făcut să râd cât am repetat. Cât ne’a făcut să râdem. Însă înainte de astea , în 2004 la Nottara am lucrat împreună Cheek to Cheek unde Țâcă a reușit un travesti tragic . Lumea nu era încă pregătită pentru asta.

La ploiesti am lucrat împreună Nevrozele sexuale ale părinților nostri si la Piatra Neamț a fost adorabil în Nebunia noastră cea de toate zilele. Dar dincolo de astea , poveștile lui fascintante din lumea veche a teatrului .

Inteligența, răbdarea, umorul si prietenia lui .

Drum lin , Constantin Cojocaru”, a scris pe Facebook Radu Afrim.