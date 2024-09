Actorul și cântărețul Kris Kristofferson a murit la 88 de ani

Kris Kristofferson, actor și superstar al muzicii country a murit la vârsta de 88 de ani. Kristofferson a murit sâmbătă în casa sa din Maui, Hawaii, a declarat purtătorul de cuvânt al familiei Ebie McFarland într-un. Avea 88 de ani.

McFarland a spus că Kristofferson a murit în pace, înconjurat de familia lui, potrivit .

Începând de la sfârșitul anilor 1960, nativul din Brownsville, Texas, a scris standarde clasice precum „Sunday Mornin’ Comin’ Down”, „Help Me Make it Through the Night”, „For the Good Times” și „Me and Bobby McGee”. Kristofferson a fost el însuși cântăreț, dar multe dintre melodiile sale au fost cel mai bine cunoscute ca fiind interpretate de alții.

De asemenea, a jucat alături de Ellen Burstyn în filmul regizorului Martin Scorsese din 1974 „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, a jucat alături de Barbra Streisand în „A Star Is Born” din 1976 și a jucat alături de Wesley Snipes în „Blade” de la Marvel în 1998.

Kristofferson, care l-a putut recita din memorie pe William Blake, a împletit versuri complicate de muzică despre singurătate și dragoste duioasă în muzica country populară.