Primul bestseller scris de Inteligența Artificială. Lumea literară este în stare de șoc

Un eseu despre mecanismele puterii în era digitală, foarte apreciată, care se vinde, inclusiv pe Amazon, a fost creată de . Informația, care a șocat lumea culturală, a fost dezvăluită de cel care a pus la cale operațiunea, filosoful italian Andrea Colamedici.

Până la această dezvăluire, se credea că lucrarea „Hypnocracy. Trump, Musk and the New Architecture of Reality” a fost scrisă de un filosof din Hong Kong, Jianwei Xun. În realitate, a confirmat Andrea Colamedici, potrivit unui articol publicat în ultimul număr al săptămânalului italian „L’Espresso”, acesta nu există.

Lucrarea a devenit subiect de dezbateri pe mai multe formuri, ale celor interesați de subiect. Dezvăluirea a fost făcută de Andrea Colamedici, care figura drept traducător al lucrării. El a recunoscut că se află în spatele acestui proiect pe care l-a conceput cu ajutorul a două platforme AI.

Filosoful Andrea Colamedici a dat asigurări că nu a avut în intenție să construiască un fals ori să pună la cale o farsă menită să demonstreze că presa nu este capabilă să controleze informaţia, așa cum s-a speculat. El a spus că efectiv a fost interesat să dezvolte un proiect narativ cu care să construiască aceeaşi realitate pe care cartea a analizat-o teoretic. A dorit să pună la dispoziția oamenilor un instrument prin care aceștia să testeze imediat conceptele pe care le citesc.

„Am vrut o carte care să funcţioneze ca suport tehnic, dar şi ca instrument practic, de analiză şi demonstraţie. M-am întrebat: Cum pot spune o poveste care încă nu are nume şi să construiesc totul de la zero? Astăzi putem inventa noi moduri de a face filosofie. Unul este să te pui în ipostaza de a trăi o experienţă. O alta este de a crea împreună cu inteligenţa artificială”, a afirmat Colamedici.

Jianwei Xun : Hypnocratie. Trump, Musk et la fabrique du réel — Livres Philosophie (@LivresPhilosoph)

IA poate deveni co-autor în proiecte culturale

Acest proiect demonstrează că sistemele de Inteligență Artificială pot deveni co-autori în . Andreea Colamedici a explicat că a făcut două proiecte cu două platforme AI şi le-a combinat.

„Nu este posibil să spunem în mod clar cine ce a scris: am trasat o cale în câţiva paşi pornind de la cuvinte”, a spus scriitorul, răspunzând unei întrebări a publicației L’Expresso.

L’Espresso a relatat că, deşi acum se ştie că „Hypnocracy” este un experiment de construcţie narativă pentru un proiect de cercetare academică, continuă să se vândă. De la lansare, din 15 ianuarie, a avut un adevărat succes, înregistrând trei reeditări în două luni. Lucrarea se numără printre cele 20 de eseuri cele mai bine vândute, este recenzată și citată în orice dezbatere academică și în orice altă lucrare pe acest subiect.

Autorul a dat asigurări că în carte a împrăştiat lucruri alienante, „firimituri ca în Hansel şi Gretel”.

„O parte din dezorientarea experimentată este dictată de recursivitate, o structură intrinsecă producţiei de inteligenţă artificială, care se întoarce adesea la concepte”, a precizat el.