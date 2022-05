Actrița Viorica Vodă, declarații emoționante despre „hărțuirea sexuală” din lumea filmului românesc, la Premiile Gopo: „Am făcut psihoterapie ani de zile” (VIDEO)

Viorica Vodă a fost pe scena alături de echipa filmului Filantropica, care a aniversat 20 de ani de la lansare, și a denunțat „hărțuirea sexuală din sistem”, din cauza căreia actrița susține că a făcut „psihoterapie ani de zile”, transmite .

În pelicula Filantropica, Viorica Vodă a intrepretat rolul Dianei Dobrovicescu, o tânără blondă care se îndrăgostește de personalul principal al filmului, Ovidiu Gorea, care a fost jucat de Mircea Diaconu. La acel moment, actrița avea doar 25 de ani.

„Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui”, spune actrița Viorica Vodă

„Nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a declarat Viorica Vodă.

Actrița de origine basarabeană spune că nu vrea să se reinventeze „inițiind campania #meetoo from Moldova”, o referire la mișcarea internațională împotriva hărțuirii și violenței sexuale.

„Nu. Nu despre asta e vorba. Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când va fi la început și își va construi o carieră, să aibă curaj, să nu-i fie rușine. Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, din educație sau lipsa de educație, nu îndrăznesc să spună. Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare”, a continuat actrița vizibil emoționată.

În încheierea momentului dedicat peliculei Filantropica a vorbit chiar Nae Caranfil, însă regizorul s-a referit strict la film și nu a menționat discursul artistei.

Discursul actriței poate fi urmărit în videoclipul de mai jos, la minutul 4:40:00