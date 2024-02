Alexandru Rafila, după cazurile de malarie din țară: „În fiecare an se întâmplă să moară români de malarie. Nu trebuie să cădem în extremă, să nu mai mergem în vacanțe”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat marți, 13 februarie, că în fiecare an se întâmplă să moară români de malarie. Declarația vine după ce, în prima lună din an, au murit două persoane. De asemenea, ministrul îndeamnă să nu cădem în cealaltă extremă și să nu mai mergem în vacanțe, ci trebuie să ne protejăm.

Rafila: Anul trecut am avut cam 35 sau 36 de cazuri

„Se întâmplă în fiecare an, anul ăsta a luat-o mai din timp”, a declarat Alexandru Rafila, despre cazurile de malarie.

Ministrul Sănătății susține că malaria este o boală care nu există în România ca transmitere, fiind mai degrabă una exotică. Toți românii care merg în anumite zone vor primi indicații cu privire la potențialele riscuri. El a precizat că pentru prevenirea acestei boli există două medicamente, tratamentul începând la plecare, pe toată perioada vacanței și la întoarcere.

Nu există încă un vaccin pentru malarie, o boală febrilă, sistemică, produsă de un parazit. Rafila a precizat că în prezent, singura profilaxie medicamentoasă previne acest lucru.

„Anul ăsta am avut deja două decese. Anul trecut am avut cam 35 sau 36 de cazuri, pe an. Acum am avut deja două decese în prima lună ceea ce pare destul de mult. (..) Nu trebuie să cădem în cealaltă zonă, să spunem că nu mai trebuie să călătorim, că e explozie de cazuri. Să îşi facă vacanţele, dar să se protejeze”, a mai declarat ministrul, potrivit .

Fosta soție a președintelui CJ Cluj , după ce s-a întors de câteva zile dintr-o vacanță din Zanzibar. Femeia se simțea rău în ultimele zile, însă credea că este vorba doar despre o răceală.

Un bărbat internat cu malarie a murit la Spitalul Victor Babeș, după ce se întorsese recent din Zanzibar. Acesta la secția de Terapie Intensivă.

MAE, recomandări pentru românii care călătoresc în zonele afectate de malarie

care intenționează să călătorească în țări cu zone afectate de cazuri de malarie să se informeze înainte cu privire la zonele respective. Înainte de orice deplasare, cetățenilor le este recomandat să se adreseze unui cabinet de vaccinări internaționale.

„Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte cetăţenilor români care urmează să efectueze o deplasare internaţională să se informeze asupra condiţiilor de călătorie în ţările pe care intenţionează să le viziteze, ca urmare a creşterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu ‘malarie de import’, începând cu luna ianuarie 2024, inclusiv a cazurilor severe care s-au soldat cu decesul persoanelor infectate”, se arată într-un comunicat MAE.

Cu patru sau șase săptămâni înainte de deplasare, românii ar trebui să se adreseze unui cabinet de vaccinări internaţionale, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor pentru menţinerea stării de sănătate pe parcursul călătoriei în anumite zone afectate de apariţia cazurilor de malarie, potrivit specialiștilor din cadrul structurilor de sănătate publică și de implementare al Regulamentului Sanitar Internațional – 2005.