Anunț fals de închiriere a unei cabane de Revelion în Brașov. Ce era de fapt

În goana după căutarea ultimelor , oamenii cad în plasa escrocilor care profită de grava și disperarea lor.

Ce era în locul cabanei promise

Aceștia postează anunțuri prin care dau spre închriere vile sau cabane de Crăciun sau Revelion la prețuri mici, iar pentru a oferi credibilitate spun că oferă facturi cu numele unor firme de turism, informează

Un anunț prezenta o cabana cu opt camere la prețul de 5.000 de lei pentru patru nopți. Cel care a postat anunțul pretindea că cerea un avans de 1.200 de lei.

„Domnul mi-a spus că mai sunt interesate 35 de grupuri și primul venit, primul servit, așa s-a exprimat. Și am zis ok vă fac imediat transferul și am trimis dovada”, a spus pagubita.

Suspiciunile au început să apară, factura promisă nu a mai fost trimisă, iar escrocul nu mai răspundea la telefon. În plus, la adresa oferită de bărbat nu se află nicio cabana, ci o casă private care nici nu seamăna cu fotografiile din anunț.

Pozele erau ale unei cabane din Bran. Reprezentanții unității de cazare au raportat cazul, iar firma folosită de escroc aparține unui hotel din Brașov.

„Am anunțat inclusiv instituțiile autorizate să ia masuri cu sesizare și câte date am putut noi aduna până la acest moment. Rog publicul să verifice aceste date. Orice asociere cu o firmă care pare credibilă poate fi verificată online”, a spus directorul general al hotelului.

Printr-o situația similară a trecut și proprietara a două cabene din județul Cluj. Cineva a postat un anunț fals cu un preț mult mai mic, le-a închiriat, deși ele erau rezervate de mult timp.

„Pe grupurile de închirieri cu un preț mult mai mic. Noi am văzut, am făcut report la paginile respective”, a declarat proprietara vilelor.

Sfaturile specialiștilor

Specialiștii le recomandă oamenilor să fie foarte atenți atunci când se decid să reserve o cabana și este de preferat să stabilească o întâlnire online prin care să arate pe telefon cazarea. Dacă se va cere insistent un avans, este cazul ca oamenii să devină suspicioși sau chiar să se retragă.

Dar, în situația în care cineva a fost păcălit, trebuie să meargă la poliție să depună o plângere pentru că vor crește șansele ca infractorii să fie prinși și numărul victimelor să scadă.