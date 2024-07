Apă cu porția în 16 localități din județul Iași, până la 31 august, din cauza secetei

Furnizarea apei potabile va fi raționalizată în mai multe localități din Iași, pe fondul secetei extreme. Astfel, 16 localități din județul Iași vor avea disponibilă apă potabilă doar câteva ore pe zi, până pe data de 31 august. Decizia aparține furnizorului ApaVital.

„Comunitățile Scobinți, Ceplenița, Cotnari, în afară de lacul de acumulare Pârcovaci nu au altă sursă de alimentare cu apă, iar lacul Pârcovaci la ora aceasta se află în regim de restricții sever, de gradul III. Mai are sub 30%, estimările noastre arată că are undeva între 24-25% grade de umplere față de normal”, a declarat directorul ApaVital, Mihai Doruș, potrivit .

Apa potabilă este și irosită în multe dintre situații. Fie este folosită la irigarea culturilor, fie la spălarea mașinilor sau la umplerea piscinelor.

„O problemă care urmează să fie discutată de autoritățile publice în asociația de dezvoltare. Eu le-am propus un anumit volum, adică undeva între 3 și 4 metri cubi se consideră un consum civilizat de persoană pe lună. Ei pot hotărî în asociație și noi să aplicăm un tarif diferențiat. Ce este peste 4-5 metri cubi să se considere risipă sau neutilizat”, a mai spus directorul ApaVital, Mihai Doruș.