Armata Română scoate la licitație 13 tancuri sovietice. Care este prețul cerut

Romtehnica, entitatea care se ocupă de înzestrarea Armatei Române, T-55. Vehiculele sunt demilitarizate, adică nu sunt funcționale din punct de vedere militar și nu ar avea nicio utilitate pe câmpul de luptă.

Care este prețul de pornire

Tancurile aparțin Unității Militare 01020 „T” din Turda. Prețul de pornire este de 9.000 de euro, conform alba24.ro, iar licitația are loc pe 29 iunie. Cumpărătorul are obligația de a tăia și dezmembra tancurile la sediul unității militare, conform Observator news.

T-55 a fost tancul principal de luptă dezvoltat de Uniunea Sovietică în anii ’50 și a fost exportat în mai multe țări. Acest model are 39 de tone și a fost cel mai bun din timpul Războiului Rece.

Tancuri T-55 modernizate

Unele dintre țările care l-au îmbunătățit de-a lungul timpului, i-au pus blindaj modernizat, instalare de sisteme de ochire, control al focului, chiar și motorul a fost modernizat.

România a comandat în 1969, 850 de tancuri T-55, iar apoi țara noastră a fabricat 400 de tancuri TR-580, dezvoltate pe proiectul T-55. Armata Română a mai vândut 20 de astfel de tancuri în 2022.