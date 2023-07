Au început lucrările la al doilea segment al Parcului Liniei / Sectorul 6 al Capitalei va avea cel mai lung parc liniar din Europa. Cum arată investiția (GALERIE FOTO)

Lucrările la Faza 2 a Parcului Liniei din Sectorul 6 au început miercuri. Terenul are o suprafață de 2,5 hectare și o lungime de 585 de metri. Acum zona e plină de gunoaie și moloz, dar la final va fi o oază de verdeață, cu spații de joacă și terenuri de sport pentru copii și tineri.

Amintim că primul tronson din Parcul Liniei chiar de Ziua Copilului. „Când va fi gata, va fi cel mai lung parc din România”, atunci primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. De asemenea, acesta va fi cel mai lung parc liniar din Europa.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute .

Continuă lucrările la Parcul Liniei

„De la 1 iunie, Sectorul 6 are un nou parc. Unul de aproape 5 hectare, care reprezintă Faza 1 a Parcului Liniei. Am anunțat atunci că în luna iulie dăm drumul lucrărilor la Faza 2 și am reușit să ne ținem de promisiune.Sper că fie gata până la sfârșitul anului, depinde foarte mult de perioada de curățare a terenului, asta ne mănâncă cel mai mult timp. Dacă nu, va fi gata cel mai târziu în primăvara anului viitor. Tot de anul viitor continuăm cu Faza 3, de 80.000 mp, care sper să fie gata până la sfârșitul anului 2024”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

395 de zile s-a muncit la Faza 1. În loc de mizerie, bălării și șobolani, acum acolo se găsesc copaci, locuri de joacă moderne și prietenoase cu mediul, terenuri de baschet, hamace și pufuri colorate.

Aceeași transformare se va produce și prin Faza 2 a lucrărilor, în continuarea zonei deja amenajate.

La începutul lunii iulie, primarul Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire, iar ADPDU Sector 6 a emis ordinul de începere a lucrărilor. Acestea au debutat azi, cu igienizarea terenului.

Această a doua bucată a terenului are 2,5 hectare, aproximativ 580 de metri liniari și se întinde între Gara Cotroceni și Bd. Doina Cornea (Afi Cotroceni). Va avea pistă de biciclete (585 de metri), în continuare celor din Faza 1, suprafețe de decking (1.141 mp), pumptrack (267 mp), fântână drydeck (64 mp), locuri de joacă, zonă de fitness și de hamace, dar și de 5 foișoare smart, dotate cu prize și WiFi, bănci de mai multe tipuri, cișmele, 3 rastele de biciclete, 6 pergole metalice, panou informatic. Suprafața spațiului verde e de 5.093 mp, cu sistem automatizat de irigații.

Faza 3 a Parcului Liniei, cea mai vastă

Din vara anului viitor vor începe lucrările la Faza 3, cea mai vastă, de 80.000 mp (se întinde între Valea Cascadelor și Lujerului). Primăria Sectorului 6 a finalizat studiul de fezabilitate și va scoate anul acesta la licitație procedura de proiectare și execuție. Rămâne ca CFR să rezolve problemele de proprietate a unei linii ferate deținute de un privat.

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.