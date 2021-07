Augustin Zegrean, despre primul român trimis la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor: Trebuia dus la spital dacă e bolnav. CSM ar putea să ceară explicații (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a comentat cazul primului român trimis la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor. La „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu, joi, pe B1 TV, el a explicat că omul respectiv trebuia dus la spital dacă într-adevăr suferă de boli psihice, nu la penitenciar.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din județul Buzău, care suferă de probleme psihice, a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare pentru că în aprilie 2020 a părăsit o unitate sanitară până să afle rezultatul testării pentru SARS-CoV-2. El fusese izolat pentru că tușea foarte tare, dar între timp s-a aflat că nu era infectat cu coronavirus, ci avea TBC.

„Eu nu știu dacă legea și-a spus cuvântul sau judecătorul și-a spus cuvântul. În mod normal, dacă omul acesta suferă într-adevăr de o boală psihică, nu trebuia condamnat la închisoare pentru că în situația acestor oameni se dau altfel de pedepse, este internat într-un spital, este dus la tratament ș.a.m.d., deci nu poți să-i duci la închisoare pe oameni care suferă de boli psihice care îi fac iresponsabili pentru faptele lor”, a declarat Augustin Zegrean.

Întrebat dacă, în cazul în care n-ar fi avut probleme psihice, omul respectiv ar fi meritat un an de închisoare pentru că a plecat din spital, fostul președinte al CCR a spus: „Nu judecătorul e vinovat, legea este vinovată, cel care a făcut legea. Dacă legea îl obligă pe judecător ca în astfel de situații să îi dea un an de închisoare, îi dă un an de închisoare pentru că, dacă nu respectă legea, ajunge el la închisoare. Asta e legislația care se face și asta e legislația pe care judecătorii sunt chemați să o aplice. Judecătorul român nu poate da pedepse ca judecătorul din America, care a condamnat pe un fermier să facă închisoare numai iarna, vara să își facă treaba la fermă, judecătorul român nu poate să facă asta. Judecătorul român trebuie să judece ce îi servește procurorul pe masă și atâta tot. Sigur că el are obligația să încerce să afle adevărul, dar dacă asta a avut, asta a judecat. Dacă legea îl obliga să îi dea un an de închisoare, îi dă săracul un an de închisoare”.

Întrebat dacă ar putea fi acesta un dosar de grațiere, Augustin Zegrean a adăugat: „Sigur că Președintele țării ar putea să facă un gest de clemență pentru omul acesta și n-ar face altceva decât să facă un gest nu numai de clemență, un gest de justiție, un gest de dreptate. Omul acela nu are ce să caute la penitenciar, omul acela trebuie dus la spital dacă este bolnav și să fie tratat. Știu judecătorii ce trebuie să facă cu el, de ce au făcut asta ar fi bine să explice cineva. Ar putea CSM să întrebe acolo la judecătorul care a dat această soluție”.