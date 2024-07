Băile în mare la ceas de seară, noua tradiție de pe litoral. Cum se adaptează turiștii caniculei

ca oamenii să își schimbe obiceiurile. Oamenii ies la plimbare seara, după ce apune soarele și chiar dacă nopțile sunt tropicale, temperatura este mult mai ușor de suportat decât pe timpul nopții. turiștii intră în mare seara.

Ce fac turiștii pe litoral

Pe litoralul românesc, turiștii preferă să se îmbăieze seara, după ce apare luna pe cer, decât ziua, sub soarele arzător, conform

„Ziua nu putem să ieşim şi profităm noaptea. E mai răcoare, totuşi”. „Mai bine prinde o plimbare seara decât să stai acasă…” „Acum e mai răcoare şi merge, dar ziua, nu”, spun tinerii.

Chiar dacă seara nu este atât de răcoroasă, temperaturile sunt mai ușor de suportat, iar soarele nu mai arde ca în plină zi. Seara, în Constanța, s-au înregistrat 28 de grade și umiditatea din aer face ca tempratura resimțită să fie de 33 de grade.

Aerul este iresipirabil

Astăzi, în Constanța s-au resimțit 45 de grade, iar temperatura înregistrată a fost de 32 de grade. Nici în Delta Dunării nu a fost prea răcoare. Apa mării a atins 30 de grade la Gura Portiței și nisipul ardea la 60 de grade. Briza mării nici măcar nu se simte la asemenea temperaturi ridicate.

„La malul mării, am putea spune mai degrabă că temperaturile minime au fost cele care au doborât toate recordurile. Am avut nopţi în care temperatura nu a coborât sub 27.9″, a declarat Mia Mirabela Stamate, şefa Centrului Meteorologic Regional Dobrogea.

Vineri, Constanța va fi sub cod galben de caniculă, iar maxima va ajunge până la 36 de grade.