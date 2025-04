Victor Ponta, întrebat dacă Ciolacu evita să-l supere pe Iohannis: “Normal că evita”. Ce dezvăluiri a făcut despre cei doi (VIDEO)

, fost premier și candidat la alegerile prezidențiale, a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre relația lui Marcel cu fostul președinte, Klaus Iohannis.

Ponta a afirmat că Ciolacu evita să-l supere pe Iohannis, ceea ce consideră că este o abordare greșită. Victor Ponta a subliniat că premierul ar trebui să aibă o activitate internațională mai activă, mergând în vizite în străinătate lunar și semnând acorduri comerciale, fără a se teme de reacțiile președintelui. De asemenea, el a menționat că, după ce l-a demis Ciolacu, „s-a instituit o situație neconstituțională” în care nimeni nu avea voie să iasă din România, cu excepția lui Iohannis, ceea ce a dus la pierderi economice pentru România.

„Premierul României nu e un prizonier în România să nu-l supere pe președinte”

Ponta a fost întrebat dacă îl asculta Marcel Ciolacu, pe vremea când el era consilierul premierului.

“Acum nu trebuia să mă asculte pe mine…”, a răspuns candidatul la alegerile prezidențiale.

Chestionat de ce l-a luat consilier, Ponta a spus:

“Pentru că am o experiență pe zona de politică economică internațională și am o opinie pe care sper că o împărtășește, așa mi s-a părut după primul an de colaborare, și anume, că premierul României nu e un prizonier în România să nu-l supere pe președinte, nu are voie să iasă din țară, nu vorbește nimic, că, domnule, e totul la președinte”.

„De la Iohannis, după ce m-a zburat pe mine, s-a instituit o chestie neconstituțională”

Întrebat și dacă Marcel Ciolacu a evitat să-l supere pe Iohannis, Ponta a răspuns:

“Normal că evita, dar ușor, ușor l-am convins că primul ministru, în România, mult mai mult decât președintele, pe zona de politică economică internațională, și anume, trebuie să meargă în fiecare lună într-o vizită în străinătate cu partener. A început să meargă. Trebuie să ia oameni de afaceri, nu poți să mergi singur, că ți-e frică că se supără Iohannis. Trebuie să semneze acorduri comerciale. De la Iohannis, după ce m-a zburat pe mine, s-a instituit o chestie neconstituțională, n-are nimeni voie să iasă din România decât Iohannis, ceea ce a fost total greșit pentru noi. De ce? Tot ce aveam piețe de desfacere în Orientul Apropiat, în Africa, în Asia, le-am pierdut, tot ce aveam firme românești care lucrau pe alte piețe le-am pierdut, ceea ce e foarte rău. În sensul ăsta, cumva, am încercat să-l influențez pe Marcel Ciolacu, însă mie mi s-a părut că a fost de acord cu mine, dar a venit 2024, alegeri, campanii și, anul ăsta, dacă nu mă înșel, nu a făcut nicio vizită în străinătate economică. Păcat, păcat!”.