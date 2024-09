Bogdan Matei (PSD), mesaj pentru pensionarii care încă nu și-au primit deciziile de recalculare: Avem asigurări că în această perioadă toată lumea le va primi (VIDEO)

Senatorul PSD, , a fost întrebat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, de ce nu au primit toți pensionarii ile de recalculare a pensiilor.

„Avem asigurări că în această perioadă toată lumea va primi aceste decizii de recalculare”

Bogdan Matei a ținut să sublinieze faptul că toți pensionarii își vor primi pensiile în această lună. Cât despre primirea deciziilor de recalculare, senatorul a spus că “avem asigurări că în această perioadă toată lumea le va primi”.

“Din punct de vedere al primirii pensiei, toată lumea va primi pensia, fără niciun fel de problemă. În cea de doua speță, și eu am primit nenumărate sesizări cu privire la neprimirea ultimei decizii de recalculare a pensiei și avem asigurări că în această perioadă toată lumea va primi aceste decizii de recalculare.

Chiar și astăzi am avut, telefonic, o discuție, astfel încât să mă asigur că un cetățean își va primi decizia, pentru că am fost abordat și nu o primise. În ceea ce privește softul respectiv, eu înțeleg că este un soft performant, rămâne să și știm să operăm cu acesta. Or, din această perspectivă a celei de a doua recalculări, acest soft are nevoie de o recalibrare, ca să zic așa, din punct de vedere a introducerii noilor date, în conformitate cu adeverințele pe care Casa Națională de Pensii le va primi pentru a se face o recalculare”, a declarat ministrul.