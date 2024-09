Ce a spus îndrăgita cântăreață Marina Voica, după ce a primit decizia de recalculare: „Am o pensie de …”

Mare artistă și-a sărbătorit, de curând, pe 2 septembrie, ziua de naștere. A împlinit 88 de ani.

„Mulțumesc pentru felicitări, salutări tuturor, cu mult drag. La 88 de ani, ce îmi mai doresc? Eu cred că e o întrebare fără răspuns, sănătatea e bună, atât. Ce va fi va fi.Dacă mă simt bine, mai urc pe scenă, îmi pot permite însă să și refuz. Dacă vreau, mă duc, la concerte, dacă nu, nu. A fost un an fructuos pentru mine, cu multe evenimente. Și niciodată nu am primit atâtea felicitări, prieteni, cunoștințe, de care am și uitat să existe, mi-au scris, m-au sunat. E frumos. Nu este nimic degeaba”, a declarat artista, pentru .

Cu cât i-a crescut pensia în urma recalculării

Îndrăgita cântăreață a fost întrebată și cu cât i-a crescut pensia, în urma .

„Mi-a mai crescut un pic pensia, cu ceva bănuți, dar nu mă bazez pe ea, pe acești bani. Eu, de fapt, nu am o pensie pentru anii de muzică, ci am o pensie de urmaș, după soțul meu. Nu este mare, pentru că el a murit foarte tânăr, nu avea foarte mulți ani de muncă, dar mai și cânt, adaug bani. În plus, am o indemnizație de merit, destul de bună, deci pot să-mi permit să-mi cumpăr orice”, a spus Marina Voica.

Tot ea a dezvăluit și ce mare pasiune are, și anume, shoppingul.

„Am această pasiune, nu pot renunța la ea, cheltuiesc mult pe haine, dar mai ales pe pantofi și pe încălțăminte de tip sport. Am zeci de perechi, nu mai știu pe unde să le depozitez, în căsuța mea din Breaza”, a povestit artista.