Călin Georgescu a recunoscut, într-un final, că a fost la herghelia de la Ciolpani, sâmbătă seara, alături de Horațiu Potra. “Eu am fost acolo pentru că m-au solicitat ei”

se încurcă din nou în minciuni. După ce a zis că nu-l cunoaște și că nu a vorbit cu niciodată, a apărut o poză în care stătea la aceeași masă cu el și discutau.

După ce a declarat în ultimele zile că el nu a călcat pe la herghelia de la Ciolpani, iată că, într-un final, a recunoscut că a mers acolo, însă, susține că nu a participat la discuții cu Potra și Sechila.

Patronul hergheliei de la Ciolpani este cel care a confirmat în fața anchetatorilor, potrivit unor surse, întâlnirea dintre cei 3, Georgescu-Potra-Sechila.

Ce a declarat Călin Georgescu despre întâlnirea de la herghelie

Dar Georgescu spune că „vorbea de echitație”, nu despre discuțiile la care au participat el, Horațiu Potra și Eugen Sechila.

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Colegii mei au fost foarte clari, echipa mea. Ei doreau să fac acest lucru, eu nu aveam ce căuta în această discuție tehnică. Va spun, toți sunt din Legiunea Străină, eu nu am participat la această întâlnire. Eu am fost acolo, subliniez încă o dată, pentru că m-au solicitat ei. Ei trebuiau să se întâlnească să discute, să împuternicească situația de pază, însă nu am participat la această discuție, că nu era treaba mea. Aveam alte lucruri de făcut”, a spus Călin Georgescu joi, la Realitatea TV.

Georgescu a spus că a mințit, inițial, în legătură cu întâlnirea de la Ciolpani pentru că echipa sa i-a interzis să divulge anumite informații după ce, spune el, familia sa a fost amenințată. „Ținea de securitatea mea și a familiei mele”, a mai spus el, potrivit .

„Nu am avut niciodată așa ceva”

Călin Georgescu a fost întrebat tot la Realitatea TV dacă are simpatii legionare: „Nu am avut niciodată așa ceva.”