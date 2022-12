Camionagii români nu mai au așteptări de la nimeni. Mesajul unui TIR-ist care a pierdut ani la cozile vămilor

Pe , „Omul șoselelor” – cunoscutul camionagiu considerat o voce a camionagiilor români a împărtășit cu dezamăgirea și umilința pe care o simte la aflarea votului Austriei împotriva țării nostre.

Transportatorii sunt prima categorie de lucrători care sunt afectați de menținerea României dincolo de gardul Schengen, aceștia fiind obligați să aștepte cu zilele la cozile epuizante de la granița spre Vest.

„Cand auzi vestea că esti respins pt a nșpemia oară să fii acceptat cu drepturi depline ca oricare cetatean european te apucă frustrarea și iti pui intrebarea :

Bai, cu ce am gresit eu in schema asta ??

Cu ce au greșit toti colegii mei care zilnic stau ore in coadă la punctele vamale din Romania ??

Pt care motiv noi nu suntem tratati egal ??

Am pierdut ani din viată in vămile alea, ne-am așteptat civilizat randul, soferii profesionisti din Romania muncesc exemplar in toata Europa si sunt la mare cautare in toate companiile europene de transport, inclusiv in Austria, tara ce ne-a pus piedica de data asta” a postat cu durere Ilie Matei.