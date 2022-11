Cât costă un langoș de fițe la Cluj? Potop de glume pe rețelele sociale: „E din aluat cu fainoșag!”

Val de glume pe internet, după ce un antreprenor din București a fost șocat de prețul unui langoș la Târgul de Crăciun din Cluj: „E din aluat cu fainoșag” sau „Este un model de langoș cu USB, tipic pentru SillyConVăleu”.

Prețul pre-inflație era de 3 lei, în inflație 5 lei, dar până la 20 de lei este o cale foarte, foarte lungă

Un antreprenor din București a rămas șocat când a văzut cât costă un langoș la . Postarea sa de pe o rețea socială a stârnit un val de reacții.

„Am fost într-o tură scurtă de Cluj, două zile, așa că am dat rapid o plimbare prin Târgul de Crăciun, în drum spre o întâlnire.”, a scris Tudor Galoș pe Facebook.

„Ce voiam să vă întreb: așa venituri mari aveți la Cluj încât vă permiteți langoș la 20 de lei? Întreb, fiindcă prețul pre-inflație era 3 lei, în inflație 5 lei, dar până la 20 de lei este o cale foarte, foarte lungă”, a întrebat acesta duminică, după o vizită prin Târgul de Crăcin din Cluj.

„Culmea este că la 20 de metri mai încolo, după târg, erau tot chestii de aluat aruncate în ulei, dar la 6 lei. Probabil este un business opportunity pe care nu îl văd”, a mai adăugat Tudor Galos în mesajul de pe Facebook,citat de .

„Jumătate din familia mea este în Cluj. Prieteni buni de-ai mei sunt în Cluj. Am iubit în Cluj, am suferit la Cluj, am cunoscut orașul când în Music PUB se bea bere de la găleată cu paiul, când Hadean a lansat O’Bama, când mergeai la pizza la Croco. Da, au fost localuri scumpe tot timpul.

Un târg de Crăciun este un loc al comunității, unde lumea vine să se simtă bine. Da, și vizitatorii sunt bineveniți, dar el este gândit ca un community fair.

Iar clujenii nu au bani de așa ceva. Una este să ai pizza la 50 lei felia, zic și eu, dar să ai ca opțiune și un langoș la 3-5 lei.

Să se simtă toată lumea bine, nu doar cei cu bani, Primăria putea face un târg unde să nu ceară sumele astea de la firme, prețurile ar fi fost normale. Despre asta este vorba” a mai semnalat antreprenorul din București.