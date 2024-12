Selena Gomez anunță logodna cu Benny Blanco. Ea a primit și două nominalizări la Globul de Aur săptămâna aceasta

Actrița și cântăreața a postat pe Instagram o fotografie cu un inel mare de logodnă, însoțită de comentariul „forever begins now/pentru totdeauna începe acum”. Anunțul vine după ce cuplul și-a confirmat relația anul trecut, potrivit .

Taylor Swift, printre primele vedete care au felicitat-o

Gomez, nominalizată de două ori la Grammy, a postat mai multe fotografii cu ea zâmbind fericită, purtând inelul și una cu Blanco îmbrățișând-o.

„Hei, stai… asta e soția mea”, a comentat Blanco la postare. Swift a răspuns: „Da, voi fi domnișoara de onoare”.

Cardi B, actrițele Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston și Suki Waterhouse și cântăreața Lil Nas au transmis de asemenea felicitări cuplului.

Gomez și producătorul de discuri Blanco au colaborat la melodiile I Can’t Get Enough în 2019 și Single Soon în 2023, înainte de a anunța relația lor.

Blanco a lucrat și cu celebrități ca Rihanna, Calvin Harris și Justin Bieber.Gomez a fost anterior într-o relație foarte serioasă cu Justin Bieber.

Vedeta născută în Texas a ajuns la faimă ca actriță copil pe Disney Channel, înainte de a-și face o carieră de cântăreață.

– provenind în principal de la compania ei de machiaj Rare Beauty.

Luni, ea a primit două nominalizări la Globul de Aur – una la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din musicalul de operă Emilia Pérez și cealaltă pentru cea mai bună actriță într-un serial TV, muzical sau comedie, pentru rolul ei recurent din Only Murders in the Building. .