Câți bani a făcut o femeie care a reciclat sticle de la pelerinajul din Iași. „Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul”

O femeie din Iași a strâns sute de sticle reciclabile de la oamenii care au venit la din Iași.

Își crește singură copilul

Femeia nu are niciun venit și trebuie să își crească singură copilul de 12 ani, drept pentru care s-a hotărât să strângă sticlele reciclabile să câștige garanția de 50 de bani, conform

„De câteva zile vin la coada de la și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a mărturisit femeia.

Câți bani a făcut într-o zi

Ea a reușit să strângă peste 300 de sticle în fiecare zi, adica în jur de 150 de lei. Femeia spune că astfel de gesturi nu ar trebui condamnate pentru că a reușit să găsească o soluție prin care să facă bani fără să cerșească sau să comită alte infracțiuni.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dar măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, așa m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai spus femeia.

Autoritățile au de gând să majorize valoarea garanției de la 50 de bani, la 1 leu.