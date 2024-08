Ce a pățit o familie de români care și-a rezervat vacanța de mii de euro. „La asta nu mă așteptam”

O familie de români și-a de șapte nopți și șapte zile în Antalya, iar cu o lună în urmă au primit vestea proastă că li se modifică orarul de zbor în așa fel încât au pierdut o zi pe care au pierdut-o.

Ce a pățit familia de turiști români

Un român și-a povestit experiența pe un grup de Facebook. El a spus cum a reușit să din cauza modificării programului de zbor. Apoi, a aflat că nu este singurul care a trecut prin așa ceva, iar astfel de situații sunt tot mai des întâlnite, informează

„Bună seara! Am rezervat un sejur de 7 nopți cu avion inclus, patru persoane, în urmă cu patru luni. Inițial, decolarea din București era la 8 dimineața, iar din Antalya la 9 seara. Prima veste proastă a fost acum cam o lună când mi-au trimis mail că s-a modificat ora la întoarcere, adică la ora 12:00 decolarea din Antalya. Azi, am primit a doua veste proastă, decolarea din București va fi la 17:50. Credeam că prind 7 nopți și 7 zile, dar adevărul este că vor fi 7 nopți și 6 zile. Am fost informat că tur operatorul își rezervă dreptul de a-și modifica orele, însă nu așa de mult și nu în defavoarea mea. La asta nu mă așteptam. Părerea mea este că se întâmplă asta tot din cauza noastră, pentru că facem prăpăd pe acolo. Pentru ei, cele aproximativ 20 de ore pe care mi le-au luat față de oferta inițială, înmulțit cu un milion de turiști, sunt sute de mii de euro economie. Altă explicație aveți?”, a scris românul.

Reacțiile internauților

Postarea sa a adunat foarte multe comentarii în care oamenii și-au descris și ei experiențele similar.

„Același lucru s-a întâmplat și la noi”;

„Probabil de la început știau de „noile” ore, dar că să vândă le-au retușat un pic. Am văzut că se întâmplă asta și cu vânzări de bilete din străinătate. Fac în așa fel încât să pierzi ore bune”;

„Subscriu! Și eu cred că știu de la bun început. E cusută cu ață albă toată povestea cu orele de zbor”;

„Și la noi la fel, mâine plecăm. Aveam întoarcere la 22:00, ne-a băgat zborul la 12:00. La venire aveam zbor la 7:00, am plecat la 12:00”;

„Depinde de compania aeriana cu care agentia are contract, deci daca compania aeriana schimbă orele de zbor o face cu știința și acordul agenției de turism”;

„Nu ai doar mâncare, ai tot ce înseamnă plajă, piscină, activități pentru copii și adulți. Deci da, se pierde o zi de concediu. Mai ales că acele întârzieri de fapt nu sunt întârzieri tot timpul, sunt doar ofertele mincinoase ale unor touroperatori ca să te atragă să iei pachetul crezând că pleci dimineața și te întorci seara. Ceea ce e aproape imposibil pentru că avionul face cursa dus-întors cu pauză (de 1-2 ore că să se plătească cât mai puțin pentru staționarea pe aeroport), pentru debarcare-îmbarcarea pasagerilor”, sunt unele comentarii ale postării.