Doi români au rămas șocați când au ajuns hotelul din Turcia, la care aveau rezervare: „Ne-au mai cerut 300 de euro …”. Cum arăta camera (VIDEO)

Doi români au avut un șoc când au ajuns la cazarea lor din stațiunea Bodrum din .

Cât a costat vacanța de coșmar în Turcia

Aceștia au plătit 1.300 de euro pentru un sejur de șapte zile, all inclusive, la un hotel de lux, însă experiența a fost de-a dreptul neplăcută, informează .

Ei au publicat și câteva imagini de acolo pentru a putea vedea toată lumea peste ce au dat.

Sejurul, rezervat prin intermediul unei agenții de turism

Cei doi turiști români și-au organizat sejurul în Turcia prin intermediul unei agenții de turism. Hotelul pentru care au optat era de 4 stele și credeau că vor avea un concediu de vis.

Din nefericire, planurile lor au fost date peste cap. Camera de hotel era insalubră, iar gândacii se plimbau pe la toate colțurile. Șocați de felul în care arată camera, au decis să facă imaginile publice și să povestească experiența avută acolo.

„Nu s-a pus problema de bani, dacă am fi avut parte de ceea ce ne promisese agenția. Din păcate, odată ajunși la complexul Riva Bodrum a început visul urât. Camera insalubră, gândaci la tot pasul, vă dați seama că ne-a fost greu să ne mai atingem de ceva din bucătăria lor. Am stat în primele zile cu bagajele pregătite, fiindcă am cerut să fim mutați.

Ne-au mai cerut 300 de euro, ceea ce mi s-a părut incorect. Până la urmă, ca să nu plângem pentru o așa experiență urâtă, am decis să facem haz de necaz și să ne bucurăm de concediu în perioada luată 4-11 august”, a povestit turistul român.

Acum, Cristian și soția lui au depus reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Aceștia își doresc să primească banii înapoi de la agenția de turism.

„Vreau ca și alți oameni să știe ce se întâmplă și să nu se lase amăgiți de niște promisiuni deșarte care, din păcate, nu sunt onorate de hotelieri care nu pun pe primul plan satisfacția clienților, așa cum ni s-a întâmplat nouă”, a mai spus bărbatul.