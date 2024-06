Ce-a pățit o familie în minivacanța de Rusalii cu all inclusive. „Au reușit să ne gonească de pe litoralul românesc”

O familie formată din doi adulți și trei copii care a ales să petreacă anul acesta trei zile pe , în minivacanța de Rusalii a avut parte de o experiență pe care cu siguranță nu o va uita ori repeta prea curând.

Prețul online, diferit de cel de la recepție

Au optat pentru Saturn – una dintre stațiunile cu cele mai accesibile prețuri: „Am decis anul ăsta să mergem cu copiii în Saturn, nu am mai fost de aproximativ 25 de ani”.

Pentru un apartament de hotel cu all inclusive au menționat că au plătit pentru două nopți 2.850 de lei. Întregul sejur s-a dovedit însă a fi o „aventură” sau mai bine zis un „adevărat fiasco”, din cauza „atitudinii respingătoare față de turiști” a personalului hotelier, „a serviciilor care au lăsat de dorit” – aspecte menționate deseori atunci când se vorbește despre motivele pentru care românii preferă vară de vară să plece din țară, în detrimentul litoralului românesc.

Oferta all inclusive la hotel a fost găsită pe Facebook, iar corespondența cu personalul a fost purtată pe chat, fiind achitat și un avans de 1.600 de lei, după cum a povestit turistul care și-a împărtășit experiența trăită: „Urma să mai plătim încă 1.250 la cazare. Preț total 2.850, all inclusive, doi adulți și trei copii…”.

Experiența menționată poartă numele de „discriminare de preț”, termenul este folosit când pentru același serviciu există tarife diferite, în cazul de față pentru cazare.

Mâncare proastă și nefăcută

Iar „neplăcerile” au continuat când a venit vorba de luat masa: „Știam că putem intra cu prânz și ieși cu mic dejun, din discuția de pe chat. Nici vorbă de așa ceva… nu se poate, ni se spune de către managerul de hotel… să îi mulțumim că ne-a făcut deja un favor și ne-a cazat mai devreme”.

Dar cum copiilor le era foame – unul având 2 ani, iar ceilalți doi fiind „mai măricei” -, iar afară caniculă, părinții au decis să servească prânzul contracost: „Dacă vrem să mâncăm de prânz la ei, să achităm 60 lei/adult și 35 de lei/copil, copiii sub 8 ani având gratuitate”.

În sala de mese paznicul le-a cerut „imediat bonul, neavând brățări la mână”. Oamenii spun ca prânzul s-a dovedit și el o „nouă dezamăgire”: „Trei feluri de mâncare, două ciorbe, roșii, castraveți și alte răcituri. Ne așezăm la masă… luăm ce găsim și începem să mâncăm… Când am gustat aripioarele, mi-a venit instant să vomit.. și credeți-mă nu sunt un mofturos la mâncare… Plecăm mai mult nemâncați… în speranța că seara va fi mai bine”.

Doar că la cină susțin ca au avut „surpriza” să regăsească unele dintre „legumele de la masa de prânz”, dar și „niște spaghete nefierte și niște penne la fel, crude… mâncăm niște mămăligă nefiartă cu smântână și mergem la culcare, că suntem obosiți”.

Micul dejun de a doua zi este descris ca fiind „destul de variat”, din care „aveai ce să mănânci”, motiv pentru care cei mici au fost sfătuiți să se sature, „că nu se știe ce surprize îi așteaptă mai târziu”.

Prânzul s-a derulat sub aceleași auspicii ca în prima zi, iar seara „s-a repetat”: „Vine cina de duminică – cartofi fierți în ulei, paste nefierte, aripioare la cuptor crude, șnițel din cotlet de porc din care curgea sângele, piept de pui uscat, celebra brânză cu smântână și mărar, nelipsită de la orice masă, fie mic dejun, prânz sau cină. Prin urmare, plecăm în oraș să mâncăm de seară, după ce am achitat all inclusive, asta ca să nu culcăm copiii cu burta goală”, notează .