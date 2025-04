Europarlamentarul Claudiu Târziu a confirmat că a fost suspendat din funcția de președinte al Consiliului Național al AUR. El a declarat că ședința în care s-a luat decizia s-a ținut în absența sa.

Europarlamentarul acuză lipsa de din partidul condus de . El a declarat, în emisiunea Special B1, cu Nadia Ciurlin că nu a fost invitat la ședința în care s-a pus în discuție suspendarea sa și nici nu i s-a permis să se apere.

„Această ședință a avut loc. S-a desfășurat ăn două părți, joi și vineri dimineață. A fost convocată în absența mea, în mod deliberat Se știa că nu pot fi prezent pentru că eram la Strasbourg în plenara Parlamentului European, S-a supus votului suspendarea mea fără să fi fost făcută o cercetare din partea juriului de onoare și fără să fi fost invitat să răspund la niște întrebări, să fiu audiat, dacă aveau reproșuri, colegii mei să-mi facă”, a declarat Claudiu Târziu.

Potrivit spuselor sale, votul nu a fost în unanimitate drept care crede că poate spera la o revenire a democrației interne. El atrage atenția că nu se poate solicita un comportament democratic instituțiilor din afară, în vreme ce în partid domnește dictatura. Totodată, a precizat, va contesta această decizie prin care a fost suspendat și i s-a interzis să mai candideze la vreo funcție internă.

S-a dat acest vot, în mod indubitabil, după cum mi-au mărturisit mai mulți dintre cei prezenți acolo… Au fost cîteva abțineri, ceea ce, în opinia mea, mai dă o șansă democrației în partidul AUR. Dacă era unanimitate, aveau o problemă majoră. Dacă au fost câțiva curajoși care au îndrăznit să se abțină există o șansă pentru revenirea la sentimente mai bune și la metode democratice. (…) Pot contesta dar numai în condițiile în care mi se va comunica formal pentru că până la acest moment eu nu am o decizie comunicată de conducerea partidului în scris, așa cum se practică (…)

Vorbeam despre democrația din partid pentru că atâta vreme cât nu mai putem face diferența între interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu, de către instituții ale statului și interzicerea unei candidaturi la o funcție în partid, pentru mine, avem o problemă de democrație. Nu putem solicita democrație în afara partidului, iar înăuntru să ne comportăm în modul acesta, cu reflexe totalitare”, a mai spus Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu a mai declarat că nu a mai comunicat cu George Simion, președintele AUR, decât prin intermediul unor mesaje pe telefon. El a precizat că așteaptă mai întâi o comunicare oficială din partea acestuia.

„Nu am luat legătura cu domnul Simion. Am avut un schimb de mesaje pe telefon, dar este irelevant pentru că nu mi-a comunicat nimic. Nu am o comunicare oficială din partea domniei sale. Am văzut doar ce a declarat public. A făcut o declarație la o televiziune din care eu nu am înțeles nimic. Sper că jurnaliștii au reușit să înțeleagă ceva. Eu nu am înțeles ce a vrut să spună autorul”, a mai spus politicianul AUR.

El a mai spus că în acest moment nu a luat o decizie cu privire la felul în care va ataca decizia de suspendare. A spus că va folosi căile statutare prevăzute în documentele AUR. Totodată, Claudiu Târziu a precizat că s-a dorit ca el să nu mai candideze la alegerile interne.

„Voi vedea în ce mod voi reacționa, în funcție de cum va arăta această decizie. Pentru că ea îmi deschide anumite opțiuni de atac pe căi statutare. Nu se merge în instanță cu o decizie de suspendare. Era mai simplu dacă dictau excluderea mea pentru că dacă au fost în stare să ia o astfel de măsură care, practic, înseamnă tot un fel de excludere, o barare a drumului meu politic în AUR puteau să decidă și excluderea”, a mai spus europarlamentarul suveranist.

Claudiu Târziu nu vrea să plece din AUR