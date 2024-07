Ce este malnutriția și cum poate afecta sănătatea organismului? Sfaturi de la medici pentru evitarea acestei afecțiuni

Malnutriția, rezultată din lipsa proteinelor esențiale de origine animală din dietă, este o problemă serioasă ce poate afecta sănătatea și bunăstarea organismului. Experții atrag atenția asupra importanței consumului adecvat de proteine pentru a evita consecințele negative.

Proteinele de origine animală, precum peștele, carnea, oul și lactatele, sunt esențiale pentru procesul de reînnoire celulară. Aceste alimente furnizează organismului aminoacizii necesari pentru a repara și regenera celulele în mod eficient.

Ce recomandă specialiștii

Specialiștii subliniază importanța incluziunii acestor alimente în dietă pentru a asigura un aport adecvat de proteine și pentru a preveni malnutriția.

„Organismul își ia cărămizile și aruncă ce nu-I mai trebuie – acidul uric rezultă din acest proces. Un rinichi sănătos, care nu a fost afectat niciodată de nimic, elimină produșii, care rezultă din proteine”, a explicat Cristina Căpușă, medic primar nefrolog.

Este important să nu excludem din dieta zilnică din carne, pește, ouă și lactate, deoarece acestea sunt fundamentale pentru procesul de regenerare celulară. O lipsă a acestor proteine poate duce la malnutriție și poate afecta grav sănătatea organismului.

„Malnutriția, nutriția proastă, nu înseamnă că slăbești"

„ nu înseamnă că slăbești, ci că în interior, celulele și țesuturile nu mai primesc ce au nevoie. Malnutriția este un important factor pentru moarte. Malnutriția nu e neapărat ceva ce se vede cu ochiul liber. Poți să ai malnutriție, fără să fii piele și os”, a declarat Cristina Căpușă.

Cu toate acestea, în cazul în care rinichii sunt afectați, este important să discutați cu medicul nefrolog despre cantitatea optimă de proteine zilnice. Suplimentele proteice și programul intensiv de exerciții pot fi dăunătoare în cazul persoanelor supraponderale sau celor cu afecțiuni renale, amplificând riscul de deteriorare a sănătății.

”Un tânăr, care este obez, are un grad de afectare hepatică, are un grad de afectare renal și nu știe că nu se manifestă. Are o oarece sensibilizare de la obezitate. La sală ia suplimente că îi prescrie antrenorul ce să facă. Suplimentele cu aminoacizi îți forțează și ficatul și rinichiul. Se simt obosiți și atunci ca să facă si mai mult sport, încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine. Vor să slăbească că se vindecă de toate”, a explicat prof. univ. dr. Laura Iliescu, de la Institutul clinic Fundeni.