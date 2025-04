Toți românii cu rate la bănci sunt afectați. Decizie de ultimă oră a BNR

BNR a decis să mențină de politică monetară la 6,5% pe an. Măsura, adoptată luni, 7 aprilie, îi va afecta pe toți românii care au credite contractate la bănci și plătesc rate.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis luni să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Anunțul a fost făcut de Banca Centrală. Anterior, în cadrul întâlnirii din 14 februarie, Consiliul de Administrație al a decis menținerea ratei dobânzii cheie la 6,5% pe an. Măsura îi va afecta pe românii care au credite bancare și plătesc rate.

Anul trecut, BNR a decis, în două rânduri, să scadă rata dobânzii cheie. Prima dată a făcut-o în luna iulie, de la 7% la 6,75% pe an. A doua intervenție a avut loc în luna august când dobânda cheie a fost fixată la 6,5% pe an.

De asemenea, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât să mențină rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an. Potrivit deciziei BNR, rata dobânzii la facilitatea de depozit va fi menținută la 5,50% pe an. Totodată, vor fi păstrate nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Inflația va fi fluctuantă

Analiza BNR cu privire la evoluţia macroeconomică estimează că va rămâne fluctuantă în primul semestru din 2025. Acest indice va înregistra o creștere moderată în trimestrul II, sub impactul efectelor de bază nefavorabile asociate evoluţiilor preţurilor energiei şi alimentelor din perioada similară a anului precedent.

BNR atenţionează că incertitudini şi riscuri crescute la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, provin din mediul extern. Analiza face referire al prelungirea războiului din Ucraina, dar și la situaţia din Orientul Mijlociu..

Cea mai importantă influență va veni dinspre Statele Unite. Politica comercială a administraţiei americane şi măsurile adoptate ca răspuns, de către alte state, vor fi de natură să afecteze mersul economiei globale şi al comerţului internaţional.