Ce se întâmplă, de fapt, cu recalcularea pensiilor? Nelu Tătaru (PNL): Anul 2024 cred că se lovește de o birocrație și de o realizare că poate aceste pensii nu vor fi chiar cele care se așteaptă (VIDEO)

Candidatul PNL la Consiliul Județean Vaslui, , a vorbit, joi, în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre .

Nelu Tătaru este de părere că anul 2024, prezentat ca un an al recalculării pensiilor, se lovește de o birocrație și de o realizare că poate „aceste pensii nu vor fi chiar cele care se așteaptă”.

„Suntem într-un an electoral, într-o campanie electorală în care nimeni nu vrea să vorbească de o reformă”

Fostul ministru al Sănătății a fost întrebat ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor și dat fiind faptul că softul există, de ce merge atât de greu.

“După cum știți, anul 2024 era anul în care trebuia să avem și o lege a pensiilor și o lege a salarizării unitare. Această recalculare sau reașezare a dosarelor de pensie cred că a început de pe timpul când la minister era doamna ministru Raluca Turcan. De atunci, nu prea mai avem noi acces la Ministerul Muncii, să vedem ce se întâmplă, totuși, în Ministerul Muncii.

Cert este că chiar dacă respectăm acea decizie constituțională, care spune că măresc pensiile și salariile cu inflația, anul 2024, un an prezentat ca un an al recalculării acestor pensii, cred că se lovește, dacă mă întrebați pe mine, și de o birocrație și de o realizare că poate aceste pensii nu vor fi chiar cele care se așteaptă. Cred că este un moment în care, chiar dacă mărim o pensie sau un salariu, haideți să vedem care este puterea de cumpărare, pe care o putem avea cu aceste pensii sau acest salariu. Suntem într-un an electoral, într-o campanie electorală în care nimeni nu vrea să vorbească de o reformă, dar în care încercăm să reașezăm niște salarii sau niște pensii. Cred că la nivel de Ministerul Muncii va trebui să vină cu mai multe lămuriri și, în același timp, cu mult mai multe detalii asupra termenului când aceste pensii vor fi recalculate”.