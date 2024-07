Ce spune Mihaela Bilic despre postul intermitent. E sănătoasă sau nu această metodă de slăbit: „Se fac o mulțime de greșeli”

a devenit o metodă de la modă în zilele noastre. Acest tip de “dietă” reprezintă, de fapt, o metodă de alimentație care presupune pauze lungi între mese.

Cunoscuta nutriționistă și medic, , a discutat deschis despre postul intermitent. Ea a spus că această metodă nu se limitează doar la slăbire, ci poate contribui și la promovarea unei stări de sănătate optime.

Ce spune Mihaela Bilic despre postul intermitent

Cunoscuta nutriționistă a exxplicat de ce este bine să avem aceste pauze prelungite între mese și la ce ajută acest post intermitent, în afară de a slăbi.

„De ce este de bine să mâncăm mai rar? Culmea, nu doar pentru siluetă, ci și pentru sănătate. Ei bine, avem grijă de ficatul nostru e fantastic ce uzină de metabolizare este, aș spune că este organul central. OK, inima pompează sângele, dar fără ficat nu am avea glicemie, nu am avea acel carburant care circulă prin sânge și care hrănește toate celulele. Multă lume crede că acest carburant, carbohidrații, îi luăm din alimentație; noi trebui să știm însă că ficatul este și un rezervor de glucoză și el știe, din grăsime, din proteine, să facă glucoză”, a precizat Mihaela Bilic, conform .

La persoanele care au început să țină postul intermitent, se observă rezultate impresionante atât în ceea ce privește pierderea în greutate, cât și îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Mihaela Bilic a adus în discuție și beneficiile pentru organism, prin reducerea frecvenței meselor și adaptarea la un program alimentar mai puțin obișnuit.

„Tot suntem în post și cuvântul acesta este din nou la modă, iar eu nu pot decât să le mulțumesc americanilor că au inventat noțiunea de post intermitent, sună așa, foarte științific. Că dacă îi spuneai omului să facă foamea și să sară peste mese, era nasol, părea că tu ești de la țară și nepregătit. Iată, însă, cu o titulatură de asta elevată, parcă altfel facem foamea. La capitolul post intermitent se fac o mulțime de greșeli; avem impresia că nu mâncăm-nu mâncăm, dar și când mâncăm, mâncăm tot frigiderul”, a mai adăugat Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic, despre postul negru timp de 40 de zile

Mihaela Bilic a adus în discuție și postul negru timp de 40 de zile, consumând doar lichide.

Nutriționista Mihaela Bilic susține că organismul uman este capabil să facă față, cu condiția să fie supravegheat de un specialist în nutriție. Totuși, ea mai subliniază și necesitatea unei abordări responsabile și a respectării recomandărilor medicale în astfel de situații extreme.

„Deci noi nu avem niciun risc să nu mâncăm, și nu o zi, două, trei, putem să nu mâncăm 40 de zile. Sunt medici nutriționiști care au consumat doar lichide, sub control medical, și au văzut că 40 de zile fără mâncare nu este nimic dramatic”, a mai explicat specialista.