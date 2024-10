Ce trebuie să știe toți pensionarii despre recalcularea din luna martie: „Dacă au muncit după 2001, nu …”

a precizat că reforma sistemului de pensii, transpusă în noua lege, a adus echitate, în rândul pensionarilor. Simona Bucura-Oprescu a subliniat faptul că în urma acestei reforme, toți cei care au muncit aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii vor avea aceeaşi e, indiferent de perioada cand se pensionează.

„Asta este cea mai importanta parte a reformei”

„Reforma pensiilor nu este in primul rand despre bani in plus, ci despre dreptate si echitate. S-a vorbit mult, dar eu cred ca ceea ce ramane, in Romania, de acum inainte, pensionarii care au muncit la fel, vor avea pensii egale.

Asta este cea mai importanta parte a reformei. Pana acum, peste 3,8 milioane de romani care au muncit la fel cu altii, dar au iesit la pensie in perioade diferite, au avut pensii mai mici. Incepand cu 1 septembrie, ca urmare a recalcularii, avem echitate in sistemul de pensii si peste 82% dintre pensionari au pensii mai mari si vor beneficia si de urmatoarele cresteri. Si, la fel de important, nicio pensie nu a scazut.

Pana acum s-a vorbit mult despre contributivitate, iar noi am facut-o. Datorita contributivitatii, cea mai mare parte a romanilor a castigat, si mai mult, de acum vor putea beneficia de crestere la fiecare 1 ianuarie.”, a explicat ministrul, la .

De asemenea, Bucura-Oprescu a precizat şi la ce trebuie să se aştepte actualii angajaţi, care doresc să se pensioneze în următorii ani.

„Actualii angajati au de acum tot interesul ca toate veniturile sa fie reflectate, iar pe de alta parte au interesul sa acceseze punctele de stabilitate, care incurajeaza stagiile lungi de cotizare.”, a mai spus ministrul.

„Esențial este că legea 360 recunoaște veniturile nepermanente”

Totodată, Simona Bucura-Oprescu a vorbit și despre recalcularea care va avea loc în luna martie 2025. Ministrul Muncii a subliniat faptul că procesul va fi unul mult simplificat.

„Daca pensionarii au dus documente care releva faptul ca au avut venituri nepermanente la momentul cand s-a depus dosarul de pensionare, de acele documente duse deja se tine cont. Pe perioada procesului de reevaluare, colegii nostri au introdus si acele date, urmand sa le valorificam acum, dupa 1 ianuarie.

Daca pensionarii sau pensionabilii au muncit dupa 2001, nu este nevoie sa aduca niciun document. Spun asta pentru ca aflu ca inca mai exista pensionari care se intereseaza si de aceste documente.

Pentru pensionarii care au muncit pana in 2001, angajatorii trebuie sa elibereze adeverintele in termen de 60 de zile de la cerere. Daca nu o fac, angajatii sau fostii angajati se pot adresa inspectoratului de munca.

Esential este ca legea 360 recunoaste veniturile nepermanente pentru a fi luate in calcul la pensie.”, a explicat ministra.

Simona Bucura-Oprescu a fost întrebată și la ce creşteri se mai pot aştepta pensionarii în anul 2025. Ministrul a vorbit despre indexarea care, prin noua lege, va fi aplicată în fiiecare an, la data de 1 ianuarie.

„Indexarea este conform articolului din lege. Noutatea este ca legea prevede ca pensiile se majoreaza anual in ianuarie cu inflatia plus 50% din diferenta salariului brut mediu pe economie. Noi am primit deja datele de la INS si deja se lucreaza la calculele pentru indexarea din 2025.”, a mai explicat Bucura-Oprescu.