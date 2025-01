Cine este Gabriel Constantin, românul plecat din Drumul Taberei în străinătate care a ajuns unul dintre oamenii de bază ai lui Donald Trump

Constantin este unul dintre cei mai apreciați manageri ai „imperiului” financiar al viitorului președinte al SUA, Donald Trump și conduce Trump International Hotel & Tower Chicago.

A plecat în străinătate în urmă cu 20 de ani, din Drumul Taberei, București

A plecat din țară când avea 22 de ani, după moartea tatălui său. Prima destinație a fost Irlanda, unde făcea și sport, dar spăla și vase la un hotel, să se întrețină.

Ulterior, a reușit să ajungă în țara tuturor posibilităților. Acolo a început și cariera lui în lumea ospitalității, potrivit .

„Am găsit un serviciu în New Orleans, la Intercontinental. Mi-a plăcut mult pentru că am avut Intercontinentalul din București, cea mai înaltă clădire. M-am uitat la hotel la o viață întreagă și m-am angajat în New Orleans, unde am petrecut 3 ani.

Acolo mi-am întâlnit soția, acolo am început să-mi fac prieteni și să mă dezvolt în Statele Unite. Am trăit în hotel primele trei luni cu copilul într-o cameră”, a mai spus el.

Într-o zi când telefonul a sunat din Miami și atunci a început colaborarea cu una dintre cele mai influente și bogate familii din lume: familia Trump.

A fost omul cheie în deschiderea și renovarea unuia dintre cele mai luxoase proprietăți și a lucrat umăr la umăr cu membrii prestigioase ai familii. Ulterior Eric Trump i-a dat încredere deplină, numindu-l CEO

Acum Gabriel trăiește împreună cu familia sa, viața pe care și-a dorit-o întotdeauna.